Экс-глава Хакасии стал кандидатом на пост руководителя Росприроднадзора

Бывший врио руководителя Хакасии Михаил Развожаев может возглавить Росприроднадзор, рассказали источники РБК. Кандидатуру могут внести в правительство до конца ноября

Михаил Развожаев (Фото: Александр Колбасов / ТАСС)

Новым руководителем Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) может стать бывший временно исполняющий обязанности руководителя Хакасии Михаил Развожаев. Об этом РБК рассказал источник, близкий к правительству, и чиновник Минприроды.

Один из собеседников РБК утверждает, что на следующей неделе его кандидатуру могут рассмотреть в правительстве. Второй источник уточняет, что пока ни Развожаев, ни какой-либо другой кандидат не внесены в правительство на согласование, но это может произойти на следующей неделе. Он подтверждает, что Развожаев — кандидат на эту должность. «Вероятность назначения Развожаева есть, но рассматривается также сценарий, при котором действующий врио главы Росприроднадзора Амирхан Амирханов продолжит исполнять свои обязанности», — подчеркнул собеседник РБК.

Премьер Дмитрий Медведев в начале июля подписал распоряжение об отставке замминистра природных ресурсов, руководителя Росприроднадзора Артема Сидорова «по его просьбе». После этого временно исполняющим обязанности руководителя службы был назначен Амирхан Амирханов (на тот момент — замруководителя Росприроднадзора), который до сих пор занимает этот пост. Более того, трудовой контракт Амирханова, истекавший 13 ноября 2018 года из-за достижения предельного для чиновника пенсионного возраста (ему исполнилось 65 лет), был продлен на год по распоряжению Медведева. Об этом ходатайствовал министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин.

Тогда пресс-секретарь Кобылкина Наталья Хлопунова уточняла, что речь идет о продлении полномочий Амирханова как замглавы Росприроднадзора, а возможность далее исполнять обязанности главы ведомства потребует отдельной процедуры согласования правительства. Вечером в четверг, 22 ноября, в пресс-службе Минприроды отказались от комментариев. С Развовжаевым связаться не удалось

Развожаеву 37 лет, он окончил исторический факультет Красноярского государственного педагогического университета. С 2008 года он занимал руководящие должности в администрации губернатора Красноярского края Александра Хлопонина, затем — сменившего его Льва Кузнецова. В 2012-2014 годах он был заместителем руководителя администрации губернатора Красноярского края. После назначения Кузнецова министром по делам Северного Кавказа в мае 2014 года Развожаев перешел в ведомство вслед за ним на пост советника, а через полгода стал его заместителем. 3 октября 2018 года президент Владимир Путин назначил чиновника временно исполняющим обязанности главы Хакассии после отставки Виктора Зимина, который проиграл в первом туре коммунисту Валентину Коновалову. По итогам второго тура 11 ноября Коновалов стал новым главой Хакасии.