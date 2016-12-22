ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,52 66,46 EUR Нал. 76,77 75,60 USD Бирж. 66,96 +0,39 EUR Бирж. 76,32 +0,79 USD ЦБ. 66,74 -0,09 EUR ЦБ. 75,61 -0,10 EUR/USD 1,14 +0,01 BTC/USD Бирж. 3695,10 -197,70 IMOEX 2407,52 -1,56% RTSI 1132,41 -1,79% Brent 59,61 -5,12% DJIA 24555,01 -1,89% Nasdaq 7031,76 -1,77%
Глава исполкома президентского движения перейдет в полпредство ЦФО
Лента новостей
В США назвали номинантов на премию «Золотой глобус» 18:11, Общество Лидеры ЕАЭС договорились о создании общих рынков нефти и газа 18:10, Политика Сбербанк купил 10% «Уралкалия» у однокурсника совладельца «Уралхима» 18:10, Бизнес Bitcoin SV вырос еще на 23%: цена почти сравнялась с Bitcoin Cash 17:57, Крипто Жителей проблемных регионов оградят от ОСАГО случайных страховщиков 17:56, Финансы Смартфон Huawei P20 Pro: как сделать хит, опередивший время 17:53, РБК и Huawei Лукашенко допустил назначение генсеком ОДКБ представителя Белоруссии 17:50, Политика Прокуратура проверит Ozon.ru из-за торговли лекарствами 17:49, Бизнес Лукашенко пообещал расставить точки над «i» на встрече с Путиным 17:49, Политика S7 Space разрешили разрабатывать космическую технику 17:33, Бизнес Поставившему памятник Ивану Грозному экс-губернатору нашли новую работу 17:28, Политика Из-за протестов во Франции отложили несколько футбольных матчей 17:18, Политика Криптовалюта Ethereum обновила годовой минимум 17:17, Крипто 5 модных трендов этого сезона 17:10, РБК Pink и KUPIVIP.RU У губернаторов появится «строительный» KPI 16:56, Бизнес Медведев пообещал рост реальных доходов по итогам 2018 года 16:50, Экономика Как опыт Хогвартса пригодился лицею в Красноярске 16:44, Стиль Госдума лишила неприкосновенности депутата от «Справедливой России» 16:44, Политика Александр Зубков обвинил ОКР в отказе защищать своих спортсменов 16:43, Спорт Глава исполкома президентского движения перейдет в полпредство ЦФО 16:37, Политика Блумберг продаст Bloomberg в случае участия в выборах президента США 16:27, Бизнес Как легально, выгодно и безопасно продать криптовалюту в России 16:26, РБК и EXMO Кто виноват в падении курса биткоина: майнеры продают криптовалюту 16:17, Крипто Почта Банк предупредил о предлагающих социальную помощь мошенниках 16:07, Финансы Кабмин разрешил больным ВИЧ и гепатитом C усыновлять детей 16:07, Общество В Раде одобрили стрельбу без предупреждения при атаках на корабли Украины 16:00, Политика Наука отдыха: как научиться расслабляться при нехватке времени 16:00, РБК, Jardin и Greenfield Путин назначил Рогозина спецпредставителем по сотрудничеству в космосе 15:59, Политика
Глава исполкома президентского движения перейдет в полпредство ЦФО
Политика, 16:37
0
Глава исполкома президентского движения перейдет в полпредство ЦФО
Глава исполкома ОНФ Алексей Анисимов перейдет на работу в полпредство Центрального федерального округа, где будет курировать общественные организации и НКО, рассказали источники РБК
Алексей Анисимов (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Глава исполкома ОНФ Алексей Анисимов станет заместителем полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе Игоря Щеголева, рассказали РБК два источника, близких к президентской администрации. На новом посту он будет курировать взаимодействие с общественными организациями и НКО, уточнил один из собеседников РБК. «Эта тема близка ему [Анисимову]», — пояснил источник.

Назначение Анисимова должно состояться в самое ближайшее время, сказали оба источника.

Два других источника, близких к Кремлю, говорят, что назначение Анисимова в полпредство может быть временным и через несколько месяцев он будет назначен врио губернатора в один из регионов.

На момент написания материала Анисимов был недоступен для комментариев.

На посту главы исполкома ОНФ Анисимова сменит экс-врио главы Хакасии Михаил Развожаев, ранее сообщал «Коммерсантъ» и подтверждали источники РБК. Смена в руководстве исполкома ОНФ произойдет в рамках общего обновления в президентском движении. На недавнем съезде ОНФ 29 ноября сменились сопредседатели структуры. Теперь их стало пять: глава образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева, доктор Леонид Рошаль, гендиректор КамАЗа Сергей Когогин, проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров и ответственный секретарь Поискового движения России Елена Цунаева.

Существенно обновился и центральный штаб движения. Вместо прежних 57 человек в него вошли 68, в числе новых — олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Софья Великая, директор Большого московского цирка Эдгар Запашный, олимпийская чемпионка по легкой атлетике Елена Исинбаева, гендиректор ОАО «РЖД» Олег Белозеров, телеведущая Елена Малышева.

Алексей Анисимов руководит исполкомом ОНФ с 2014 года. До этого занимал должности замначальника кремлевского управления внутренней политики, руководителя аппарата ОНФ, руководителя управления исполкома «Единой России» по работе с обращениями граждан и главой центральной общественной приемной Владимира Путина, когда тот возглавлял партию власти.

Автор: Наталья Галимова.
Теги: Владмир Путин , Игорь Щеголев , Алексей Анисимов , ОНФ
Главное
Сбербанк купил 10% «Уралкалия» у однокурсника совладельца «Уралхима» Бизнес
Материалы по теме
Глава КамАЗа и доктор Рошаль стали сопредседателями ОНФ Политика
Народный фронт перед выборами привлечет к проверкам активных граждан Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter