Глава исполкома президентского движения перейдет в полпредство ЦФО

Глава исполкома ОНФ Алексей Анисимов перейдет на работу в полпредство Центрального федерального округа, где будет курировать общественные организации и НКО, рассказали источники РБК

Алексей Анисимов (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Глава исполкома ОНФ Алексей Анисимов станет заместителем полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе Игоря Щеголева, рассказали РБК два источника, близких к президентской администрации. На новом посту он будет курировать взаимодействие с общественными организациями и НКО, уточнил один из собеседников РБК. «Эта тема близка ему [Анисимову]», — пояснил источник.

Назначение Анисимова должно состояться в самое ближайшее время, сказали оба источника.

Два других источника, близких к Кремлю, говорят, что назначение Анисимова в полпредство может быть временным и через несколько месяцев он будет назначен врио губернатора в один из регионов.

На момент написания материала Анисимов был недоступен для комментариев.

На посту главы исполкома ОНФ Анисимова сменит экс-врио главы Хакасии Михаил Развожаев, ранее сообщал «Коммерсантъ» и подтверждали источники РБК. Смена в руководстве исполкома ОНФ произойдет в рамках общего обновления в президентском движении. На недавнем съезде ОНФ 29 ноября сменились сопредседатели структуры. Теперь их стало пять: глава образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева, доктор Леонид Рошаль, гендиректор КамАЗа Сергей Когогин, проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров и ответственный секретарь Поискового движения России Елена Цунаева.

Существенно обновился и центральный штаб движения. Вместо прежних 57 человек в него вошли 68, в числе новых — олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Софья Великая, директор Большого московского цирка Эдгар Запашный, олимпийская чемпионка по легкой атлетике Елена Исинбаева, гендиректор ОАО «РЖД» Олег Белозеров, телеведущая Елена Малышева.

Алексей Анисимов руководит исполкомом ОНФ с 2014 года. До этого занимал должности замначальника кремлевского управления внутренней политики, руководителя аппарата ОНФ, руководителя управления исполкома «Единой России» по работе с обращениями граждан и главой центральной общественной приемной Владимира Путина, когда тот возглавлял партию власти.