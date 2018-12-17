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VEON $3,5 (+38,89%) прогноз Sova capital к 04.12.19 Купить
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Дело Серебренникова ,
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Ассоциация театральных критиков назвала Серебренникова человеком года

Режиссер Кирилл Серебренников получил звание «Человек года» от Ассоциации театральных критиков (АТК) с формулировкой «За беспрецедентную верность профессии в условиях домашнего ареста». Об этом сообщается на сайте ассоциации.

Кирилл Серебренников в рамках дела «Седьмой студии» был помещен под домашний арест 23 августа 2017. Его вместе с другими фигурантами дела обвиняют в хищении 133 млн руб., выделенных из бюджета на проект «Платформа» в 2011–2014 годах.

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«Несмотря на это, Серебренникову даже в условиях домашнего ареста удается сохранять верность профессии и не прекращать свою творческую активность, выпуская спектакли и фильмы», — отметили в АТК.

Так, в июне на «Кинотавре» прошла премьера фильма Серебренникова «Лето». Картина вошла в основной конкурс 71-го Каннского кинофестиваля. В октябре Серебренников был трижды номинирован на «Золотую маску» за постановку и сценографию спектакля «Маленькие трагедии» в «Гоголь-центре», а также за сценографию балета «Нуреев» в Большом театре.

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Помимо Серебренникова в шорт-лист в данной номинации вошли руководители и сооснователи «Театра.doc» Елена  Гремина и Михаил Угаров (посмертно) за «выдающийся вклад в дело созидания правозащитного театра», художественный руководитель Воронежского Камерного театра Михаил Бычков «за проявленное упорство в строительстве Платоновского фестиваля». Также «за последовательное отстаивание интересов российского театра» отмечен был актер и режиссер Александр Калягин, а «за успешное развитие фестиваля «Золотая маска» ​генеральный директор национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска» Мария Ревякина .

Фотогалерея 
Действующие лица: кто проходит по делу Серебренникова

 

Теги: Кирилл Серебренников, «Человек года», Ассоциация театральных критиков
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