«Было как-то горько за Родину»: с чего начался процесс Серебренникова

В Москве начался процесс по делу «Седьмой студии». «Ты вроде понимаешь все слова, но связать их воедино и понять смысл не можешь», — отреагировал на предъявленное обвинение Кирилл Серебренников

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Мещанский суд Москвы в среду, 7 ноября, начал рассматривать по существу дело о мошенничестве на 133,2 млн руб., выделенных в качестве субсидии АНО «Седьмая студия» Кирилла Серебренникова.

​Прокурор Олег Лавров читал обвинительное заключение около полутора часов. Большую часть документа составляет перечисление операций, в результате которых фигуранты дела, как считает гособвинение, незаконно обналичивали бюджетные средства и присваивали их.

Все обвиняемые, кроме Юрия Итина, попросили суд о возможности выступить с показаниями в начале процесса — до допросов свидетелей и изучения письменных материалов дела. Первым выступил Серебренников; его опрос длился чуть более часа. Вопросы ему задавал адвокат Дмитрий Харитонов.

Фигуранты дела По делу проходят Серебренников, бывший генпродюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, экс-директор «Седьмой студии» Юрий Итин, бывший главный бухгалтер Нина Масляева, бывший руководитель департамента господдержки искусства Минкультуры Софья Апфельбаум (на момент задержания директор Российского академического молодежного театра) и бывший генпродюсер «Седьмой студии» Екатерина Воронова. ​Масляева — единственная из обвиняемых, кто признал вину.

Главное из выступления Серебренникова на суде

— «Проект «Платформа» был придуман, потому что было как-то горько за Родину, — рассказал Серебренников. — У меня возникла идея сделать проект, существующий на стыке театра, танца, музыки и медиа. Появилась возможность создать жанр, которого не было в нашей художественной практике».​

— «Много было разговоров о том, чтобы искусством занимались негосударственные институты; это было в русле стратегии инноваций, которую продвигал Медведев. Я сидел рядом с президентом, и так получилось, что мне удалось предложить проект и рассказать о нем», — вспоминал Серебренников... Оставил Медведеву свои листики (письменное изложение концепции «Платформы»).

— «В Минкультуры меня спросили — у вас есть какая-то фирма? Вы же деньги должны получать. Я сказал, что у меня ничего такого нет. На совещании, помимо Апфельбаум, был некий господин из финансового департамента. Он сказал, что обычно образуют АНО, это самая удобная форма для общения с министерством. Создать «Седьмую студию» — это было предложение того господина».

— ​«Я тогда гонорар получил и вложил его, Итин тоже вложил свои накопления, и мы смогли запустить проект. Плюс я искал какие-то кредиты» (Позднее эти средства были возмещены режиссеру из субсидии).

— «Программа мероприятий «Платформы» утверждена, она не учитывала провалы финансирования. Мы же не могли сказать публике: «Расходитесь, нам деньги не пришли. Поэтому всегда стоял вопрос, откуда взять деньги​».

— «Я не признавал и не признаю себя виновным. Это обвинение не просто абсурдно; ты вроде понимаешь все слова, но связать их воедино и понять смысл не можешь».​