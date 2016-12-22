«Было как-то горько за Родину»: с чего начался процесс Серебренникова

Мещанский суд Москвы в среду, 7 ноября, начал рассматривать по существу дело о мошенничестве на 133,2 млн руб., выделенных в качестве субсидии АНО «Седьмая студия» Кирилла Серебренникова.
Прокурор Олег Лавров читал обвинительное заключение около полутора часов. Большую часть документа составляет перечисление операций, в результате которых фигуранты дела, как считает гособвинение, незаконно обналичивали бюджетные средства и присваивали их.
Все обвиняемые, кроме Юрия Итина, попросили суд о возможности выступить с показаниями в начале процесса — до допросов свидетелей и изучения письменных материалов дела. Первым выступил Серебренников; его опрос длился чуть более часа. Вопросы ему задавал адвокат Дмитрий Харитонов.
Фигуранты дела
По делу проходят Серебренников, бывший генпродюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, экс-директор «Седьмой студии» Юрий Итин, бывший главный бухгалтер Нина Масляева, бывший руководитель департамента господдержки искусства Минкультуры Софья Апфельбаум (на момент задержания директор Российского академического молодежного театра) и бывший генпродюсер «Седьмой студии» Екатерина Воронова. Масляева — единственная из обвиняемых, кто признал вину.
Главное из выступления Серебренникова на суде
— «Проект «Платформа» был придуман, потому что было как-то горько за Родину, — рассказал Серебренников. — У меня возникла идея сделать проект, существующий на стыке театра, танца, музыки и медиа. Появилась возможность создать жанр, которого не было в нашей художественной практике».
— «Много было разговоров о том, чтобы искусством занимались негосударственные институты; это было в русле стратегии инноваций, которую продвигал Медведев. Я сидел рядом с президентом, и так получилось, что мне удалось предложить проект и рассказать о нем», — вспоминал Серебренников... Оставил Медведеву свои листики (письменное изложение концепции «Платформы»).
— «В Минкультуры меня спросили — у вас есть какая-то фирма? Вы же деньги должны получать. Я сказал, что у меня ничего такого нет. На совещании, помимо Апфельбаум, был некий господин из финансового департамента. Он сказал, что обычно образуют АНО, это самая удобная форма для общения с министерством. Создать «Седьмую студию» — это было предложение того господина».
— «Я тогда гонорар получил и вложил его, Итин тоже вложил свои накопления, и мы смогли запустить проект. Плюс я искал какие-то кредиты» (Позднее эти средства были возмещены режиссеру из субсидии).
— «Программа мероприятий «Платформы» утверждена, она не учитывала провалы финансирования. Мы же не могли сказать публике: «Расходитесь, нам деньги не пришли. Поэтому всегда стоял вопрос, откуда взять деньги».
— «Я не признавал и не признаю себя виновным. Это обвинение не просто абсурдно; ты вроде понимаешь все слова, но связать их воедино и понять смысл не можешь».
Что вменяют фигурантам дела
- Серебренников и Итин основали «Седьмую студию» в 2011 году, «зная о планируемом выделении средств на реализацию проекта «Платформа» и «имея корыстный умысел, направленный на личное обогащение путем обмана и злоупотребления доверием» со стороны чиновников.
- Для хищений они создали «устойчивую сплоченную группу, в которую привлекли Малобродского, Воронову, Масляеву». С чиновницей Апфельбаум сотрудники «Седьмой студии» договорились о ежегодном выделении средств для АНО.
- Изначально «Седьмая студия» получала бюджетные средства не субсидией, а по конкурсу — торги проводились на заключение госконтракта на реализацию проекта «Платформа». Условия конкурса были сформулированы так, чтобы гарантировать «Седьмой студии» преимущество, считает гособвинение; в составлении конкурсной документации Апфельбаум помогал Малобродский. В итоге в условиях конкурса появилось требование провести показы постановки по поэме Льюиса Кэролла «Охота на Снарка». В репертуаре артистов из «Мастерской Кирилла Серебренникова» как раз был такой спектакль. В итоге «Седьмая студия» оказалась единственным участником торгов и получила госконтракт.
- Перечисленные «Седьмой студии» по контракту средства были обналичены с помощью фиктивных договоров с предпринимателем Валерием Синельниковым, который при этом «не был осведомлен о преступном умысле»
- В дальнейшем, заключая соглашения о субсидии, сотрудники «Седьмой студии» стали направлять в Минкультуры «заведомо недостоверные» списки планируемых мероприятий с завышенной оценкой затрат на них. К обналичке сотрудники «Седьмой студии», по версии прокуратуры, привлекли несколько знакомых предпринимателей, а также подконтрольные им полтора-два десятка юрлиц.
- Сумма каждого из десятков фиктивных контрактов составляла несколько сотен тысяч рублей. Получив деньги, члены группы присваивали их и распоряжались ими «по своему усмотрению».
- Обязанностью Апфельбаум было «обеспечить отсутствие надлежащего контроля» за отчетностью «Седьмой студии». При этом о каком-либо вознаграждении для чиновницы в обвинительном документе речь не идет.