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Серебренникова трижды номинировали на премию «Золотая маска»
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Серебренникова трижды номинировали на премию «Золотая маска»
Дело Серебренникова, 14:34
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Серебренникова трижды номинировали на премию «Золотая маска»

Режиссера Кирилла Серебренникова, находящегося под домашним арестом, выдвинули на «Золотую маску» в трех номинациях. Об этом свидетельствуют данные на сайте театральной премии.

Режиссер может получить награды за постановку и сценографию спектакля «Маленькие трагедии» в «Гоголь-центре», а также за сценографию балета «Нуреев» в Большом театре.

Суд до 3 апреля продлил арест режиссеру Серебренникову
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14 сентября расследование уголовного дела в отношении Серебренникова и других фигурантов — бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского, экс-директора «Седьмой студии» Юрия Итина, бывшего бухгалтера студии Нины Масляевой и бывшего главы департамента господдержки искусства Минкультуры Софьи Апфельбаум​ — было завершено.

По версии следователей, обвиняемые похитили 133 млн руб. из 214 млн руб., выделенных из бюджета в 2011–2014 годах «Седьмой студии» на развитие проекта «Платформа».

2 октября Генпрокуратура передала дело Серебренникова в суд.

Теги: Кирилл Серебренников , номинация , Премия , «Золотая маска»
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