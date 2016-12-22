Серебренникова трижды номинировали на премию «Золотая маска»

Режиссера Кирилла Серебренникова, находящегося под домашним арестом, выдвинули на «Золотую маску» в трех номинациях. Об этом свидетельствуют данные на сайте театральной премии.

Режиссер может получить награды за постановку и сценографию спектакля «Маленькие трагедии» в «Гоголь-центре», а также за сценографию балета «Нуреев» в Большом театре.

14 сентября расследование уголовного дела в отношении Серебренникова и других фигурантов — бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского, экс-директора «Седьмой студии» Юрия Итина, бывшего бухгалтера студии Нины Масляевой и бывшего главы департамента господдержки искусства Минкультуры Софьи Апфельбаум​ — было завершено.



По версии следователей, обвиняемые похитили 133 млн руб. из 214 млн руб., выделенных из бюджета в 2011–2014 годах «Седьмой студии» на развитие проекта «Платформа».

2 октября Генпрокуратура передала дело Серебренникова в суд.