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В Минобороны сообщили о собранных ₽2 млрд на главный храм Вооруженных сил
Общество, 05:15
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В Минобороны сообщили о собранных ₽2 млрд на главный храм Вооруженных сил

Заместитель министра обороны Тимур Иванов рассказал в интервью «Коммерсанту» об этапе строительства главного храма Вооруженных сил России.

«Уже залита вся силовая плита фундамента. Строим всем миром: одна компания готова предоставить башенные краны на весь период строительства, другая — технику, самосвалы, бульдозеры, третья — сваи вкопала за свой счет», — сказал он.

Минобороны построит в «Патриоте» третий по высоте православный храм мира
Общество

Иванов добавил, что на возведение храма собрано более 2 млрд руб. В начале ноября сумма пожертвований достигла 1,26 млрд руб.

Замминистра отметил, что открытие запланировано к 9 мая 2020 года, но назвал эту задачу «амбициозной» из-за необычной конструкции храма и его размеров. По его словам, в основании храм будет 114 м на 84 м, а в высоту — 95 м. В нем одновременно смогут разместиться почти 6 тыс. человек.

Закладной камень главного храма Минобороны освятили в присутствии Путина
Общество

Минобороны в начале сентября объявило о решении построить главный храм Вооруженных сил в подмосковном парке «Патриот». По высоте он должен стать третьим православным храмом мира, уступая храму Христа Спасителя (103 м) и Исаакиевскому собору (101,5 м). Храм будет построен в монументально-византийском стиле.

В августе Тимур Иванов рассказал, что в 2019 году минобороны потратит на строительство объектов военной инфраструктуры около 117 млрд руб. Такая же сумма была выделена и в текущем году.

Теги: Минобороны , Храм , Строительство
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