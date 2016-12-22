Минобороны в 2019 году потратит 117 млрд руб. на строительство объектов

Заместитель министра обороны России Тимур Иванов в рамках международного военно-технического форума «Армия-2018» заявил, что в этом году на строительство объектов военной инфраструктуры было направлено около 117 млрд руб., такая же сумма будет потрачена и в 2019 году, сообщает корреспондент РБК.
По словам Иванова, в текущем году военные строители введут в эксплуатацию почти 3,5 тыс. сооружений.
При этом, как отметил замминистра, с 2018 по 2027 год Минобороны потратило на строительство объектов около 1 трлн руб. «Программа начала работать с этого года, первый объем инвестиций уже в работе», — заявил он.
Иванов рассказал, что новинкой в строительстве военных объектов стало БИМ-проектирование. Он пояснил, что БИМ-модели — это построение трехмерного образца объекта и создание базы данных, в которую вносятся основные характеристики строений.