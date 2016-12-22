Закладной камень главного храма Минобороны освятили в присутствии Путина

Сергей Шойгу, Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл (слева направо) (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент России Владимир Путин принял участие в чине освящения закладного камня главного храма Минобороны в парке «Патриот», передает корреспондент РБК.

Церемонию освящения закладного камня храма в подмосковном парке «Патриот» провел глава РПЦ патриарх Кирилл.

Помимо президента России и главы РПЦ на церемонии присутствовали глава Минобороны Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов, гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, глава «Ростеха» Сергей Чемезов, министр промышленности Денис Мантуров и вице-премьер, курирующий ОПК, Юрий Борисов.

Выступая после церемонии освящения закладного камня, Владимир Путин заявил, что в России «испокон веков заведено строить храмы в честь разных подвигов русского, российского воинства». Храм в парке «Патриот» «станет главным храмом Вооруженных сил» и «еще одним символом нерушимости наших национальных традиций, нашей верности памяти предков и их свершениям во благо Отечества», — отметил президент. «Верю, когда храм будет построен, сюда будут приходить люди. Приходить, чтобы отдать дань уважения защитникам Отечества», — заключил Путин и поблагодарил руководство Вооруженных сил за строительство храма.

Фото: Инна Сидоркова для РБК

О том, что Минобороны построит в подмосковном парке «Патриот» православный храм с пятью куполами, ведомство объявило в начале сентября, во время проведения форума «Армия-2018».

Согласно проекту высота храма вместе с крестом должна составить 95 м. Таким образом, после завершения строительства по высоте он будет уступать только храму Христа Спасителя (высота 103 м) и Исаакиевскому собору (101,5 м). Он также сравняется со Спасо-Преображенским кафедральным собором в Хабаровске, построенным в 2004 году (высота также составляет 95 м). Реализовать проект Минобороны планирует к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне — к 2020 году.

Строительство храма планируется вести на пожертвования. «Хотелось бы, чтобы мы сделали этот храм народным храмом и главным храмом ВС РФ. Именно поэтому предлагаю всем коллегам принять деятельное и активное участие в этом. Естественно, все должно происходить абсолютно добровольно», — отметил на селекторном совещании в ведомстве министр обороны Сергей Шойгу.

На следующий день после объявления о планах построить главный храм российской армии начальник созданного в июле главного военно-политического управления (ГВПУ) ВС России генерал-полковник Андрей Картаполов заявил, что считает, что для формирования «морального духа» современного военнослужащего необходима вера в Бога и в свое служение родине.

«Мы не собираемся, конечно, опять возвращаться к девизу «За веру, царя и Отечество». Это пройдено, но вера в Бога и вера в свое правое дело служения родине, они где-то очень близки и необходимы», — сказал тогда генерал.