На постройку главного храма Вооруженных сил России собрали 1,26 млрд руб.

Более 1,26 млрд руб. перевели на строительство главного храма Вооруженных сил (ВС) России в парке «Патриот», сообщает газета ВС «Красная звезда».
«Он строится на добровольные пожертвования — на счета благотворительного фонда «Воскресение» переведено уже более 1 миллиарда 266 миллионов рублей», — говорится в сообщении. В «Красной звезде» отметили, что храм будет символизировать «духовность русского воинства, поднимающего меч только для защиты своего Отечества».
О планах построить храм в парке «Патриот» министерство обороны объявило в начале сентября. По проекту, высота здания составит 95 м. Завершить проект планируется к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне — к 2020 году.
В конце сентября закладкой камень главного храма Минобороны в присутствии президента России Владимира Путина освятил глава РПЦ патриарх Кирилл.