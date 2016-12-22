Le Parisien сообщила о новом расследовании против советника Макрона

Во Франции следователи начали проверку против замруководителя аппарата президента страны Эмманюэля Макрона Александра Беналля. Об этом сообщает газета Le Parisien.

По данным издания, обыски в его кабинете прошли 29 ноября, а Беналля допрашивали более восьми часов. Его обвинили во «вмешательстве в работу правоохранительных органов» и в «умышленном насилии на митингах». Они касаются избиения участников манифестов 1 мая в Саду растений в Париже.

По новым данным следователей, Беналль самовольно участвовал в задержании протестующего. Экс-телохранитель Эмманюэля Макрона рассказал, что погнался за мужчиной, когда увидел, как тот бросил камень в полицейского. Свои действия он объяснил «гражданским рефлексом».

«Я помог правоохранительным органам задержать преступника, который только что совершил тяжкое преступление против полицейских», — приводит газета словам Беналля.

В середине июля газета Le Monde сообщила, что Бенналь напал на участников первомайской демонстрации в Париже, после чего его отстранили от исполнения обязанностей на две недели. Пресс-секретарь Елисейского дворца подтверждал, что у Беналля не было санкций контролировать порядок на манифестациях 1 мая и что он превысил свои должностные полномочия. Скандал с замруководителя аппарата президента повлиял на рекордное падение рейтинга Макрона. По данным источников Reuters и Europe 1, после инцидента Макрон решил преобразовать свой аппарат.