Le Monde сообщила об участии советника Макрона в избиении митингующего

Замруководителя аппарата президента Франции Эмманюэля Макрона Александр Беналля 1 мая пришел на митинг в Париже и напал на участников акции, сообщает Le Monde.

Видео: Twitter.com/fallaitpassuppr

По данным Le Monde, из-за инцидента Беналля отстранили от исполнения обязанностей на две недели.

На первомайскую демонстрацию на площади Контрэскарп в Париже собралось менее 100 человек. Беналля пришел туда в полицейском шлеме и избил одного из участников. Сайт газеты также опубликовал видеозапись, на которой человек в шлеме бьет лежащего на земле мужчину. Как отмечает Le Parisien, Беналля во время президентской кампании Макрона возглавлял службу безопасности политика.

В ходе демонстраций 1 мая в Париже были задержаны 102 человека. Четверо, включая сотрудника полиции, получили легкие ранения.