ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 64,14 62,34 EUR Нал. 75,14 73,26 USD Бирж. 63,52 -0,15 EUR Бирж. 74,45 +0,31 USD ЦБ. 63,49 +0,21 EUR ЦБ. 73,93 +0,45 EUR/USD 1,17 +0,01 BTC/USD Бирж. 7599,45 +158,45 IMOEX 2247,82 -0,95% RTSI 1114,59 -0,88% Brent 72,89 -0,37% DJIA 25058,12 -0,03% Nasdaq 7820,20 -0,07%
СМИ узнали о планах Макрона преобразовать свой аппарат из-за советника
Лента новостей
AFP заявило о недобравшейся до границы Сирии одной из групп «Белых касок» 05:01, Политика Daily Mail заплатит штраф за ложные допинговые обвинения футболиста 04:35, Общество СМИ сообщили об инциденте с заложниками на юге Москвы 04:28, Общество Россия поставила Армении оружие по кредитному договору на $200 млн 04:17, Политика СМИ узнали о планах Макрона преобразовать свой аппарат из-за советника 04:04, Политика СМИ узнали о неготовности Русского музея в Петербурге к переезду в срок 03:29, Общество Меня там нет: создайте афишу с вами и Брэдли Купером 02:59, РБК и IWC В США создали группу по «устранению российских угроз в киберпространстве» 02:57, Политика Появилось видео плавания фигуры цыпленка-Трампа у побережья Сан-Франциско 02:38, Политика Глава эстонской разведки заявил о раскрытии «агентов влияния» России 02:13, Политика СК задержал лодочника после гибели детей под Астраханью 01:45, Общество Эксперты G20 назвали основные риски для мировой экономики 01:39, Экономика Daily Mail сообщила о поиске по фото подозреваемого по «делу Скрипаля» 01:29, Общество Истребитель перехватил легкомоторный самолет над резиденцией Трампа 01:12, Общество В Карелии при опрокидывании лодки погибли мужчина и женщина 00:50, Общество Посол США в России отказался уходить в отставку 00:39, Политика SANA сообщила об ударе ВВС Израиля по провинции Хама в Сирии 00:27, Политика В результате землетрясения на западе Ирана пострадали 287 человек 22 июл, 23:47, Общество Reuters сообщил о возобновлении ударов России по позициям ИГ в Сирии 22 июл, 23:25, Политика Омбудсмен заявил об опросе всех заключенных в ИК-1 после видео с пытками 22 июл, 23:16, Общество Индустрия 4.0: какими разработками Россия может гордиться 22 июл, 22:59, Партнерский материал Германия согласилась принять вывезенных из Сирии активистов «Белых касок» 22 июл, 22:09, Политика Омбудсмен заявил об отстранении сотрудников колонии после видео с пытками 22 июл, 22:00, Общество Жертвами теракта в аэропорту Кабула стали 14 человек 22 июл, 21:48, Политика Футболист «Реала» заявил о желании уйти из команды 22 июл, 21:26, Спорт Под Астраханью при переворачивании лодки погибли три ребенка 22 июл, 21:20, Общество Сотрудник «Роскосмоса» Пайсон стал в деле о госизмене свидетелем 22 июл, 21:06, Политика FT узнала о сомнениях в успехе российско-американского бизнес-форума 22 июл, 21:02, Политика
СМИ узнали о планах Макрона преобразовать свой аппарат из-за советника
Политика, 04:04
0
СМИ узнали о планах Макрона преобразовать свой аппарат из-за советника
Поведение Александра Беналля, которого обвинили в избиении митингующего на демонстрации 1 мая, политик назвал «шокирующим и неприемлемым». Чтобы такого не повторилось, Макрон собирается реорганизовать свой аппарат
Александр Беналла и Эмманюэль Макрон (Фото: Thibault Camus / AP)

Президент Франции Эмманюэль Макрон, признав неудачным то, как руководство страны справилось со скандалом с его советником ​Александром Беналлем (ему предъявили обвинения в избиении участника первомайской демонстрации в Париже), решил реорганизовать свой президентский аппарат. Об этом Reuters и Europe 1 рассказали источники, близкие к Елисейскому дворцу.

История с Беналлем началась после того, как 19 июля газета Le Monde опубликовала видеозапись, на которой, по ее данным, был запечатлен замруководителя аппарата президента Франции Александр Беналля. 1 мая, как указывало издание, он пришел на митинг в Париже и избил одного из участников акции. После этого, по информации Le Monde, Беналля отстранили от исполнения обязанностей на две недели. Официально обвинения советнику Макрона были предъявлены только 22 июля. Вместе с ним фигурантами дела о «насильственных действиях» и «вмешательстве в работу правоохранительных органов» являются трое местных полицейских (их накануне поместили под стражу). Всех, по данным ВFM, обвиняют в том, что они изъяли записи с камер видеонаблюдения с участием Беналля и передали их ему, хотя не имели на это права.

После произошедшего Макрон, как указывает Reuters, столкнулся со шквалом резкой критики, которая в таком количестве не обрушивалась на него с момента его прихода ко власти более года назад. Беналля, который занимал в аппарате политика должность начальника отдела личной безопасности президента​, Макрон уволил 20 июля. Однако французы продолжили критиковать политика за то, что он не сделал этого раньше.

В воскресенье, 22 июля, Макрон, по словам собеседника агентства, встретился с несколькими членами своего правительства, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию.​ «Президент, — как указал источник, — сказал, что поведение ​Александра Беналля 1 мая было неприемлемым, шокирующим, и что он не мог допустить, чтобы кто-то из его окружения мог быть вне закона». Это, как указал собеседник Reuters, были первые комментарии Макрона по этому производству.

Теперь президент Франции, по информации источника агентства, признав все неудачи Елисейского дворца относительно этой ситуации, попросил своего генерального секретаря Алексиса Колера поработать над реорганизацией аппарата, чтобы предотвратить подобные случаи, сказал собеседник агентства.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Эмманюэль Макрон , Франция
Главное
В США создали группу по «устранению российских угроз в киберпространстве» Политика
Материалы по теме
В Париже арестовали трех полицейских после скандала с советником Макрона Политика
Le Monde сообщила об участии советника Макрона в избиении митингующего Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter