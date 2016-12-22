СМИ узнали о планах Макрона преобразовать свой аппарат из-за советника

Поведение Александра Беналля, которого обвинили в избиении митингующего на демонстрации 1 мая, политик назвал «шокирующим и неприемлемым». Чтобы такого не повторилось, Макрон собирается реорганизовать свой аппарат

Александр Беналла и Эмманюэль Макрон (Фото: Thibault Camus / AP)

Президент Франции Эмманюэль Макрон, признав неудачным то, как руководство страны справилось со скандалом с его советником ​Александром Беналлем (ему предъявили обвинения в избиении участника первомайской демонстрации в Париже), решил реорганизовать свой президентский аппарат. Об этом Reuters и Europe 1 рассказали источники, близкие к Елисейскому дворцу.

История с Беналлем началась после того, как 19 июля газета Le Monde опубликовала видеозапись, на которой, по ее данным, был запечатлен замруководителя аппарата президента Франции Александр Беналля. 1 мая, как указывало издание, он пришел на митинг в Париже и избил одного из участников акции. После этого, по информации Le Monde, Беналля отстранили от исполнения обязанностей на две недели. Официально обвинения советнику Макрона были предъявлены только 22 июля. Вместе с ним фигурантами дела о «насильственных действиях» и «вмешательстве в работу правоохранительных органов» являются трое местных полицейских (их накануне поместили под стражу). Всех, по данным ВFM, обвиняют в том, что они изъяли записи с камер видеонаблюдения с участием Беналля и передали их ему, хотя не имели на это права.

После произошедшего Макрон, как указывает Reuters, столкнулся со шквалом резкой критики, которая в таком количестве не обрушивалась на него с момента его прихода ко власти более года назад. Беналля, который занимал в аппарате политика должность начальника отдела личной безопасности президента​, Макрон уволил 20 июля. Однако французы продолжили критиковать политика за то, что он не сделал этого раньше.

В воскресенье, 22 июля, Макрон, по словам собеседника агентства, встретился с несколькими членами своего правительства, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию.​ «Президент, — как указал источник, — сказал, что поведение ​Александра Беналля 1 мая было неприемлемым, шокирующим, и что он не мог допустить, чтобы кто-то из его окружения мог быть вне закона». Это, как указал собеседник Reuters, были первые комментарии Макрона по этому производству.

Теперь президент Франции, по информации источника агентства, признав все неудачи Елисейского дворца относительно этой ситуации, попросил своего генерального секретаря Алексиса Колера поработать над реорганизацией аппарата, чтобы предотвратить подобные случаи, сказал собеседник агентства.