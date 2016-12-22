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Дело Беналля: чем обернутся для Макрона проступки его телохранителя
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Дело Беналля: чем обернутся для Макрона проступки его телохранителя
Политика, 20:20
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Дело Беналля: чем обернутся для Макрона проступки его телохранителя
Во Франции продолжается скандал из-за неправомерных действий экс-телохранителя президента Макрона. Дело Беналля уже негативно отразилось на рейтинге главы государства и, по словам экспертов, осложнит проведение его реформ
Александр Беналля и Эмманюэль Макрон (Фото: Philippe Wojazer / Reuters)

Казус телохранителя

Президент Франции Эмманюэль Макрон и его окружение продолжают подвергаться критике из-за действий бывшего начальника службы безопасности французского лидера Александра Беналля. Его обвиняют в незаконном применении силы против демонстрантов в Париже 1 мая, нелегальном ношении оружия и превышении полномочий, пишет издание Ouest-France. Если вина Беналля будет доказана, ему грозит от трех до семи лет тюрьмы и штраф на сумму от €45 тыс. до 100 тыс., уточняет Liberation.

О правонарушении стало известно из опубликованной 18 июля газетой Le Monde видеозаписи с протестов 1 мая в Париже. На ней видно, как Беналля наносит удары молодому человеку и хватает за шею девушку. Беналля при этом был в полицейском шлеме, хотя у него не было соответствующего разрешения. Помимо прочего, он пытался изъять у полиции кассету с записью своих действий, в чем ему помогали трое сотрудников правопорядка, их действия также стали поводом для расследования, передает The Guardian. После появления видео с Беналля во Франции разразился самый масштабный скандал с начала президентства Макрона, который победил на выборах весной 2017 года.

19 июля пресс-секретарь Елисейского дворца Брюно Роже-Пети подтвердил, что у Беналля не было санкции контролировать порядок на протестах 1 мая и что тот присутствовал на них «в качестве наблюдателя». Беналля «явно превысил свои полномочия», добавил Роже-Пети. 20 июля Беналля, который отвечал за личную безопасность Макрона с начала его президентства, был уволен.

В понедельник, 23 июля, министр внутренних дел Франции Жерар Коломб был вынужден давать объяснения в парламенте по поводу этого скандала. Министр сообщил депутатам, что и он и президент были оповещены о наличии видеозаписи с избиением на следующий день после инцидента, то есть 2 мая. ​

Александр Беналля во время протестов 1 мая 2018 года (Фото: Clemont Lanot via AP)

Сомнения о роли президента

В пресс-службе президента заявили, что уже с 4 мая телохранитель был отстранен от своих обязанностей, в том числе ему было запрещено работать во время визитов иностранных лидеров к Макрону, передает Би-би-си. Однако о содержании видео глава государства узнал только 18 июля, заверил в понедельник, 23 июля, государственный секретарь по связям с парламентом Кристоф Кастанье (цитата по BFM).

Однако, ​как выяснилось позднее, Беналля, несмотря на заявление пресс-службы Макрона, продолжал работать. Газета Liberation опубликовала снимки от середины июля, на которых Беналля появлялся на публике в составе президентской охраны. Он также был одним из тех, кто встречал сборную республики по футболу в Елисейском дворце 16 июля после ее возвращения с победой на чемпионате мира в Москве. ​

В аппарате президента признали, что реакция на скандал с Беналля была недостаточной. В воскресенье СМИ сообщили, что президент Макрон попросил генерального секретаря Елисейского дворца Алексиса Колера подготовить предложения по реорганизации президентского аппарата, чтобы сделать ее более эффективной. Вызывают вопросы и обстоятельства найма Беналля, отмечает газета Le Figaro. О жестком нраве бывшего телохранителя президента было известно давно. В качестве доказательства газета приводит рассказ бывшего министра экономики Арно Монтебура, у которого Беналля работал водителем. По словам экс-министра, однажды Беналля стал виновником аварии и попытался скрыться с места происшествия, после чего был уволен.

Александр Беналля (Фото: Pascal Rossignol / Reuters)

Французский Уотергейт

Скандал вокруг Беналля вызвал возмущение в рядах оппозиции. По словам лидера ультралевой партии «Непокоренная Франция» Жан-Люка Меланшона, ситуация с экс-телохранителем Макрона — это «новый Уотергейт» (имеется в виду политический скандал в США 1972–1974 годов, в котором штаб республиканца Ричарда Никсона обвинили в шпионаже за соперниками из Демократической партии и который впоследствии привел к отставке Никсона с поста президента). «Макрон думал, что все рассосется само собой, но никто не собирается закрывать на это глаза», — заявил Меланшон в интервью Le Monde.

По словам лидера правоцентристской партии «Республиканцы» Лорана Вакье, скандал ставит под сомнение намерение Макрона искоренить во Франции коррупцию, которое тот декларировал в ходе президентской кампании. «Дело Беналля — конец разговорам Эмманюэля Макрона по поводу безупречной республики. Французы понимают, что все это (обещания искоренить коррупцию. — РБК) — не более чем слова и иллюзии», — подчеркнул он в Twitter. «Это дело угрожает основам нашего государства», — поддержал мнение Вакье глава фракции «Республиканцев» в нижней палате парламента Кристиан Жакоб (цитата по Le Point).

«Если выяснится, что президент еще до публикации Le Monde знал о поведении Беналля, но не предпринял в связи с этим никаких действий, это станет для него очень сильным репутационным ударом», — констатировал в беседе с РБК доцент кафедры французских исследований в Университете Ноттингема Пол Смит.

Реформы парализованы

Дело Беналля уже привело к рекордному падению рейтинга Макрона, который в течение последних месяцев и так шел по нисходящей траектории. Доля французских респондентов, которые не проявляют доверия к президенту, в последнем июльском опросе составила 64% — на 7% выше, чем средний показатель в июне, и на 13% выше, чем в январе. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного центром Kantar TNS для газеты Le Figaro.

Скандал значительно усложнил реализацию намеченных Макроном преобразований, констатируют эксперты. Как обратил внимание Пол Смит из Ноттингемского университета, первой жертвой скандала стали намеченные Макроном конституционные реформы, которые, в частности, предполагают сокращение количества депутатов. Парламентские комитеты, которые должны были рассматривать проект соответствующего закона, занялись расследованием дела Беналля, пояснил доцент.

Обсуждение закона о конституционных реформах возобновится, когда условия для дискуссий станут более спокойными, заверила министр юстиции республики Николь Беллубе (цитата по Le Monde). «Проработка законопроекта возобновится только осенью», — прогнозирует в беседе с РБК ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров. Помимо прочего, президент Франции обещал урезать государственные расходы, довести до конца реформы рынка труда и повысить эффективность работы госкомпаний, напоминает Федоров. Однако на фоне скандала имидж Макрона заметно потускнел, его позиции подорваны, а это может стать дополнительным обременяющим фактором в реализации инициатив, резюмирует эксперт.

Автор: Евгений Пудовкин.
Теги: Эмманюэль Макрон , политический скандал , реформы , Франция
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