ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКЦифровая Россия
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,62 62,16 EUR Нал. 74,15 72,53 USD Бирж. 62,80 -0,16 EUR Бирж. 73,23 -0,06 USD ЦБ. 62,97 +0,03 EUR ЦБ. 73,34 -0,47 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 8157,40 -24,70 IMOEX 2292,72 -0,02% RTSI 1151,74 +0,26% Brent 74,74 +0,34% DJIA 25451,06 -0,30% Nasdaq 7737,42 -1,46%
Рейтинг Макрона упал до рекордно низкого уровня из-за дела Беналля
Лента новостей
Путин пообещал 26 новых кораблей российскому флоту в этом году 14:36, Политика В Подмосковье 19 человек отравились на стекольном заводе 14:36, Общество Рейтинг Макрона упал до рекордно низкого уровня из-за дела Беналля 14:16, Политика Сенаторы США предостерегли Берлин от попыток обойти санкции против Ирана 14:08, Политика Чемпионат России по футболу. «Енисей» — «Зенит». Онлайн 14:00, Спорт Магаданского чиновника арестовали по делу о махинациях с госконтрактами 13:52, Общество Сколько стоит и что дает честная автоматизация промышленности 13:45, РБК и Schneider Electric Глава МИД Ирана диагностировал у США «наркозависимость» от санкций 13:41, Политика Военно-морской парад в Санкт-Петербурге. Фоторепортаж 13:21, Фотогалерея  Патриарх освободил гендиректора фабрики «Софрино» от должностей в РПЦ 12:56, Общество Британские школы зафиксировали снижение числа учеников из России на 39% 12:55, Общество В Турции затонула лодка со сторонниками «личного врага» Эрдогана 12:45, Общество Индустрия 4.0: какими разработками Россия может гордиться 12:44, Партнерский материал Руни забил первый гол в MLS и получил перелом носа в матче с «Колорадо» 12:27, Спорт Ударившая израильского солдата палестинская активистка вышла из тюрьмы 12:19, Общество На Кубани уходивший от ДПС 18-летний водитель без прав устроил ДТП 12:05, Общество Три человека погибли при стрельбе в Новом Орлеане 11:59, Общество Путин отметил роль ВМФ в обеспечении стратегического паритета 11:50, Общество Многодетные родители — о бизнесе, воспитании и семейных путешествиях 11:46, РБК и Volkswagen Teramont Волейболистка Гамова объяснила критику из-за новых званий футболистов 11:42, Спорт Напавшего на полицейского в Москве направят на психиатрическую экспертизу 11:38, Общество Gorillaz прокомментировали отмену концерта в Москве из-за грозы 11:29, Общество Приставы назвали россиянина с самой большой задолженностью по алиментам 11:20, Общество СМИ узнали о плане Индии купить у США комплексы ПВО для защиты Дели 11:08, Политика Путин приветствовал экипажи кораблей на параде в честь Дня ВМФ 11:02, Общество Меня там нет: создайте афишу с вами и Брэдли Купером 10:53, РБК и IWC В Подмосковье рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом 10:44, Общество В секторе Газа сообщили о гибели двух палестинцев при авиаударе Израиля 10:21, Политика
Рейтинг Макрона упал до рекордно низкого уровня из-за дела Беналля
Политика, 14:16
0
Рейтинг Макрона упал до рекордно низкого уровня из-за дела Беналля

Уровень одобрения работы президента Франции Эмманюэля Макрона побил антирекорд после публикации видео, на котором замруководителя аппарата французского лидера Александр Беналля избивает демонстранта. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного центром lfop для издания Journal du Dimanche.

Отмечается, что 39% французов одобряют деятельность Макрона. «Его популярность никогда не была настолько низкой с самого начала правления», — указывает издание. Опрос проводился 18–19 июля и 25–27 июля, в нем участвовал 1981 человек.

Дело Беналля: чем обернутся для Макрона проступки его телохранителя
Политика

В середине июля стало известно, что Беналля во время протестов 1 мая 2017 года вышел на демонстрацию на площадь Контрэскарп в полицейском шлеме и избил одного из митингующих. Об этом сообщала газета Le Monde. После публикации Беналля поместили под стражу, позднее по этому делу были арестованы трое полицейских. По словам источников Reuters и Europe 1, Макрон после скандала решил реорганизовать свой президентский аппарат.

Теги: Эмманюэль Макрон , Франция , советник , Рейтинг
Главное
Путин пообещал 26 новых кораблей российскому флоту в этом году Политика
Материалы по теме
СМИ узнали о планах Макрона преобразовать свой аппарат из-за советника Политика
В Париже арестовали трех полицейских после скандала с советником Макрона Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter