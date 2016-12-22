Рейтинг Макрона упал до рекордно низкого уровня из-за дела Беналля

Уровень одобрения работы президента Франции Эмманюэля Макрона побил антирекорд после публикации видео, на котором замруководителя аппарата французского лидера Александр Беналля избивает демонстранта. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного центром lfop для издания Journal du Dimanche.

Отмечается, что 39% французов одобряют деятельность Макрона. «Его популярность никогда не была настолько низкой с самого начала правления», — указывает издание. Опрос проводился 18–19 июля и 25–27 июля, в нем участвовал 1981 человек.

В середине июля стало известно, что Беналля во время протестов 1 мая 2017 года вышел на демонстрацию на площадь Контрэскарп в полицейском шлеме и избил одного из митингующих. Об этом сообщала газета Le Monde. После публикации Беналля поместили под стражу, позднее по этому делу были арестованы трое полицейских. По словам источников Reuters и Europe 1, Макрон после скандала решил реорганизовать свой президентский аппарат.