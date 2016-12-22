Половина россиян сочла нужным ответ на введение Киевом военного положения

Почти половина россиян (46%) считают, что Россия должна реагировать на введение военного положения в десяти областях Украины после инцидента в Керченском проливе. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

При этом 27% опрошенных придерживаются противоположного мнения.

В целом об инциденте в Керченском проливе слышали 82% респондентов. Почти половина из них (45%) считают, что ничего нового после задержания украинских моряков между Москвой и Киевом не происходит. При этом 31% опрошенных полагают, что инцидент привел к серьезному обострению конфликта между странами.

По мнению 45% респондентов, в настоящий момент реальной угрозы войны между Россией и Украиной нет. Вероятность войны как низкую оценили 29% опрошенных, а как высокую — 15%.

Опрос также показал, что большинство россиян (68%) считают, что руководство России должно стремиться к улучшению отношений с Украиной. Противоположное мнение высказали 18% опрошенных.

Ранее опрос ВЦИОМа показал, что 93% россиян положительно восприняли действия российских пограничников в Керченском проливе. Около 80% опрошенных сочли произошедшее спланированной украинской провокацией.

25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля. Поводом послужило нарушение российской границы, как считает ФСБ. При этом в Киеве утверждают, что предупреждали российскую сторону о маневрах. Задержанных моряков арестовали на два месяца и перевели в Москву.