Медведев поздравил Кожемяко с победой на выборах в Приморье

Премьер-министр России Дмитрий Медведев по телефону поздравил врио губернатора Приморского края, самовыдвиженца Олега Кожемяко, который лидирует на повторных выборах главы края. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь премьера Олег Осипов, передает ТАСС.
«Позвонил и поздравил с победой», — сказал он.
По итогам обработки более 90% бюллетеней Кожемяко набирает 60,84% голосов, свидетельствуют данные ЦИК. На втором месте — кандидат от ЛДПР Андрей Андрейченко с 25,88% голосов. Алексей Тимченко от Партии роста набирает 5,28% голосов, Роза Чемерис от партии «За женщин России» — 3,86%.
ЦИК отметил высокую явку на выборах, прошедших в Приморье 16 декабря. По данным комиссии, она составила 39,57% (в первом туре на участки пришли около 26,5% избирателей). В ЦИК также сообщили, что не получили жалоб о нарушениях.
В первом туре выборов губернатора Приморья в сентябре ни один из кандидатов не набрал необходимых 50% голосов. Результаты второго тура были отменены из-за обнаруженных нарушений.