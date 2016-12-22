Явка на повторных выборах в Приморье превысила 39%

Явка на повторных выборах губернатора Приморья на 18:00 (11:00 мск) составила 39,57%. Об этом свидетельствуют данные ЦИК России.
Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на зампредседателя регионального избиркома Романа Охотникова, всего проголосовали 580 285 человек. Охотников добавил, что эта явка выше, чем была в такое время 9 (первый тур) и 16 сентября (второй тур).
Ранее член Центризбиркома Евгений Шевченко говорил, что выборы проходят организованно и в соответствии с законом. На горячую линию ЦИК жалоб не поступало, указал он.
Участки для голосования в Приморье открылись в 8:00 (01:00 мск) в воскресенье, 16 декабря. В выборах участвуют четыре кандидата — врио главы региона Олег Кожемяко, который идет на выборы самовыдвиженцем, Роза Чемерис от партии «За женщин России», Алексей Тимченко от Партии роста и депутат Госдумы Андрей Андрейченко от ЛДПР.
Итоги второго тура выборов губернатора Приморья были отменены из-за выявленных нарушений.