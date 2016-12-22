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Саломе Зурабишвили вступила в должность президента Грузии
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Саломе Зурабишвили вступила в должность президента Грузии
Политика, 14:51
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Саломе Зурабишвили вступила в должность президента Грузии

В Грузии прошла церемония инаугурации пятого президента страны Саломе Зурабишвили. Об этом сообщает «Рустави 2».

Избранный президент произнесла клятву, после чего прозвучал гимн Грузии и было произведено несколько артиллерийских залпов. Церемония прошла в городе Телави, во дворце грузинского короля Ираклия II.

В Грузии огласили результаты президентских выборов
Политика

Зурабишвили во втором туре президентских выборов, который прошел 28 ноября, поддержали 59,52% избирателей — 1,1 млн человек. В первом туре ни один из кандидатов не смог набрать нужных 50% голосов. Ее оппонент Григол Вашадзе, который получил во втором туре 40,48% голосов, заявил, что не признает итоги выборов.

С марта 2004 по октябрь 2005 года Зурабишвили занимала должность министра иностранных дел Грузии.

 

Теги: Грузия , Президент
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