Оппозиционный кандидат в президенты Грузии не признал итоги выборов

Кандидат от оппозиции на выборах президента Грузии Григол Вашадзе на встрече со сторонниками заявил, что не признает итоги выборов. Об этом сообщает «Грузия-Online».

«Мы не признаем результаты этих выборов, у Грузии нет президента, это президент Бидзины Иванишвили (лидер партии «Грузинская мечта». — РБК)», — сказал Вашадзе. Он также сообщил, что оппозиция требует досрочных парламентских выборов.



В воскресенье, 2 декабря, в Тбилиси, на проспекте Руставели пройдет мирная акция протеста, добавил он.

Итоги второго тура выборов раскритиковал и бывший президент республики Михаил Саакашвили. По его словам, выборы прошли на фоне давления, насилия и взяточничества.



Второй тур выборов президента Грузии прошел 28 ноября. По данным ЦИК, после подсчета 100% голосов победила Саломе Зурабишвили, кандидат от правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия». За нее отдали 1,1 млн голосов (59,52%). Григол Вашадзе получил 780,6 тыс. голосов (40,48%).

Первый тур голосования состоялся 28 октября, и ни один из кандидатов не смог набрать более 50% голосов.