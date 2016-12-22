В Грузии состоится второй тур президентских выборов

Ни один из кандидатов в президенты Грузии не набрал необходимых 50% голосов, состоится второй тур выборов. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны по результатам обработки 99,57% голосов.

Независимый кандидат Саломе Зурабишвили набирает 38,66% голосов, оппозиционный кандидат Григол Вашадзе — 37,75%. Они выходят во второй тур выборов. За кандидата от партии «Европейская Грузия» Давида Бакадзе проголосовали 10,97% избирателей, за лидера Лейбористской партии Шалву Нателашвили — 3,76%.

Ранее экзитпол, проведенный партией «Грузинская мечта», показал, что Зурабишвили одерживает победу с 52,3% голосов, Вашадзе набирает 38,3% голосов. При этом данные опроса телеканала «Рустави-2» свидетельствовали, что кандидаты набрали по 40% голосов.

Президентские выборы в Грузии прошли в воскресенье, 28 октября. Явка составила 46,7%.