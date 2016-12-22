ЦИК отметил высокую явку на повторных выборах в Приморье

Повторные выборы губернатора Приморья проводят организованно и в соответствии с законом. Об этом сообщил член Центризбиркома Евгений Шевченко, передает «Интерфакс».

«По нашей оценке, выборы проходят организованно, без эксцессов, в строгом соответствии с законом», — сказал он. Шевченко добавил, что ЦИК отмечает высокую явку, которая превышает показатели первого и второго тура губернаторских выборов.

Шевченко также уточнил, что на горячую линию ЦИК жалоб не поступало. «В ЦИК поступило 44 обращения граждан от жителей Приморья и ни одной жалобы. В избирком тоже пока не поступило ни одной жалобы», — приводит его слова «РИА Новости».

Согласно данным ЦИК, на 15:00 (8:00 мск) явка составила 29,53%.

Участки для голосования на повторных выборах губернатора Приморья открылись в 8:00 (01:00 мск) в воскресенье, 16 декабря. За пост главы региона борются врио главы региона Олег Кожемяко, который идет на выборы самовыдвиженцем, депутат Думы Владивостока Роза Чемерис от партии «За женщин России», глава краевого отделения «Деловой России» Алексей Тимченко от Партии роста и депутат Госдумы Андрей Андрейченко, выдвинутый ЛДПР​.

В сентябре состоялся первый тур выборов губернатора Приморья, на котором никто из кандидатов не набрал 50% голосов. Во второй тур вышли исполнявший обязанности губернатора единоросс Андрей Тарасенко и Андрей Ищенко от КПРФ. В результате победу одержал кандидат от «Единой России», однако результаты голосования отменили из-за выявленных нарушений. Тарасенко ушел в отставку и отказался от участия в новых выборах. Временно исполняющим обязанности губернатора края стал экс-глава Сахалинской области Олег Кожемяко.