В Приморье стартовали повторные выборы губернатора

Жителям региона предстоит избрать губернатора края со второй попытки. Итоги двух туров выборов, которые проводились в сентябре, были признаны недействительными из-за многочисленных нарушений

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В воскресенье в 8:00 по местному времени (01:00 мск) в Приморском крае открылись избирательные участки на повторных выборах губернатора. Всего в крае будут работать более 1,5 тыс. избирательных участков.

За пост главы региона в этот раз борются четыре кандидата. Это врио главы края Олег Кожемяко, который пошел на выборы самовыдвижением, представитель ЛДПР Андрей Андрейченко, а также Алексей Тимченко, представляющий «Партию роста», и кандидат от партии «За женщин России» Роза Чемерис.

Это вторая попытка избрать губернатора Приморская края. Первая состоялась в сентябре и вылилась в два тура. В первом туре участвовали пять кандидатов: Андрей Ищенко (КПРФ), Андрей Тарасенко («Единая Россиея»), Андрей Андрейченко (ЛДПР), Алексей Козицкий («Справедливая Россия») и Юлия Толмачёва («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»).

В первом туре никто из кандидатов не набрал более 50% голосов. Во втором туре участвовали исполнявший тогда обязанности губернатора единоросс Тарасенко и коммунист Ищенко. В результате Тарасенко набрал больше голосов, но результаты выборов отменили из-за выявленных нарушений. Вскоре после отмены результатов Тарасенко ушел в отставку и отказался участвовать в новых выборах. Новым временно исполняющим главой региона стал Олег Кожемяко, экс-губернатор Сахалинской области.

Ищенко, участвовавший в двух турах первых выборов, планировал принять участие и в повторных выборах. Он хотел пойти на них самовыдвижением, но избирком отказал ему в регистрации, найдя в представленных им документах недействительные подписи.