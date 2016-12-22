ТелеканалГазетаЖурналРБК+ProQuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,62 66,38 EUR Нал. 76,40 75,06 USD Бирж. 66,76 +0,53 EUR Бирж. 75,47 +0,24 USD ЦБ. 66,43 +0,18 EUR ЦБ. 75,39 -0,00 EUR/USD 1,13 -0,01 BTC/USD Бирж. 3350,10 +44,50 IMOEX 2365,69 -0,54% RTSI 1116,50 -1,14% Brent 60,64 +0,55% DJIA 24100,51 -2,02% Nasdaq 6910,67 -2,26%
Из Китая в Москву вылетели более 280 туристов «Жемчужной реки»
Лента новостей
Из Китая в Москву вылетели более 280 туристов «Жемчужной реки» 07:54, Общество Отец стрелка из Страсбурга рассказал о попытках отвратить сына от ИГ 06:57, Общество Наука отдыха: как научиться расслабляться при нехватке времени 06:43, РБК, Jardin и Greenfield Избирком обнародовал первые данные о явке на выборах главы Приморья 06:12, Общество Коалиция США нанесла авиаудар по мечети на востоке Сирии 05:27, Политика В Башкирии жертвами пожара стали трое детей 04:11, Общество США призвали ФРГ прислушаться к соседям в ситуации с «Северным потоком-2» 03:53, Политика Смартфон Huawei P20 Pro: как сделать хит, опередивший время 03:40, РБК и Huawei В Португалии разбился медицинский вертолет 03:14, Общество Европейская киноакадемия назвала лучший фильм 2018 года 02:51, Общество В Вологде при взрыве газа погиб один и пострадали семь человек 01:35, Общество В Приморье стартовали повторные выборы губернатора 01:21, Политика Битва дизайнеров: как совместить в одном интерьере прошлое и настоящее 00:40, РБК и Экспострой на Нахимовском МЧС предупредило о тумане и гололеде в Москве 00:34, Общество На Украине объявили название новой церкви и титул предстоятеля 15 дек, 23:47, Общество БПЦ допустила общегражданские контакты с «раскольниками» объединенной УПЦ 15 дек, 23:33, Общество США отреагировали на итоги объединительного собора в Киеве 15 дек, 23:01, Политика «Мытищи» войдут в состав ВМФ России 17 декабря 15 дек, 22:51, Политика Гениальное поколение: истории детей, которые стали изобретателями 15 дек, 22:44, РБК и Lenovo CSBA назвал причину возможного поражения ВМФ США от России и Китая 15 дек, 22:18, Политика Вице-губернатор Псковской области не признал вину в получении взятки 15 дек, 21:39, Общество «Башнефть» выдала совместному с ЛУКОЙЛом предприятию заем на ₽11,5 млрд 15 дек, 21:14, Бизнес Партия «Оппозиционный блок» назвала кандидата в президенты Украины 15 дек, 20:24, Политика Правила рождественского базара: как найти сокровища и не переплатить 15 дек, 20:12, РБК и Путешествие в Рождество Трамп заявил о скорой отставке министра внутренних дел США 15 дек, 19:50, Политика Порошенко поедет в январе с митрополитом Епифанием за томосом в Стамбул 15 дек, 19:32, Политика В РПЦ назвали «канонически ничтожным» объединительный собор в Киеве 15 дек, 19:24, Политика Сборная России по хоккею разгромила Чехию на Кубке Первого канала 15 дек, 19:22, Спорт
Из Китая в Москву вылетели более 280 туристов «Жемчужной реки»
Общество, 07:54
0
Из Китая в Москву вылетели более 280 туристов «Жемчужной реки»

Самолет с 287 туристами «Жемчужной реки» вылетел из китайского Хайкоу в Москву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на атташе генконсульства России Гуанчжоу Григория Колышкина.

«Из города Хайкоу в Москву вылетел самолет авиакомпании Pegas Fly, также известной как «Икар», — рассказал Колышкин. Он добавил, что список пассажиров был утвержден совместно с представителями компании «Жемчужная река» и Pegas Fly.

Колышкин также отметил, что в настоящий момент прорабатывается вопрос возвращения 161 туриста из Хайнаня в Хабаровск. «По срокам их отправки на родину пока ничего не известно», — сказал он.

Росавиация заявила о выселении туристов «Жемчужной реки» из отелей Китая
Общество

ТАСС со ссылкой на авиакомпанию «ИрАэро» также сообщает, что борт с более чем 80 туристами, отдыхавшими на Хайнане, прибыл из Москвы в Хабаровск. Их отправили с острова сначала до Челябинска, затем в столицу, а оттуда — в Хабаровск.

Из-за того, что авиакомпания «ИрАэро» 7 декабря объявила о приостановке полетов по нескольким направлениям из-за долгов «Жемчужной реки», на Хайнане застряли более 1,5 тыс. российских туристов. Также стало известно, что туроператор сфальсифицировал билеты для части клиентов. Позднее «ИрАэро» согласилась вывезти российских туристов за свой счет. 12 декабря Ростуризм исключил «Жемчужную реку» из реестра туроператоров.

Теги: Хабаровск , Хайнань , Китай , туристы
Главное
США призвали ФРГ прислушаться к соседям в ситуации с «Северным потоком-2» Политика
Материалы по теме
Самолет с туристами «Жемчужной реки» задержали более чем на сутки Общество
Росавиация заявила о выселении туристов «Жемчужной реки» из отелей Китая Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter