Из Китая в Москву вылетели более 280 туристов «Жемчужной реки»

Самолет с 287 туристами «Жемчужной реки» вылетел из китайского Хайкоу в Москву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на атташе генконсульства России Гуанчжоу Григория Колышкина.

«Из города Хайкоу в Москву вылетел самолет авиакомпании Pegas Fly, также известной как «Икар», — рассказал Колышкин. Он добавил, что список пассажиров был утвержден совместно с представителями компании «Жемчужная река» и Pegas Fly.

Колышкин также отметил, что в настоящий момент прорабатывается вопрос возвращения 161 туриста из Хайнаня в Хабаровск. «По срокам их отправки на родину пока ничего не известно», — сказал он.

ТАСС со ссылкой на авиакомпанию «ИрАэро» также сообщает, что борт с более чем 80 туристами, отдыхавшими на Хайнане, прибыл из Москвы в Хабаровск. Их отправили с острова сначала до Челябинска, затем в столицу, а оттуда — в Хабаровск.

Из-за того, что авиакомпания «ИрАэро» 7 декабря объявила о приостановке полетов по нескольким направлениям из-за долгов «Жемчужной реки», на Хайнане застряли более 1,5 тыс. российских туристов. Также стало известно, что туроператор сфальсифицировал билеты для части клиентов. Позднее «ИрАэро» согласилась вывезти российских туристов за свой счет. 12 декабря Ростуризм исключил «Жемчужную реку» из реестра туроператоров.