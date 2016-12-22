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Ростуризм исключил «Жемчужную реку» из реестра туроператоров
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Ростуризм исключил «Жемчужную реку» из реестра туроператоров
Общество, 14:48
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Ростуризм исключил «Жемчужную реку» из реестра туроператоров

Ростуризм исключил туроператора «Жемчужная река», клиенты которого не могли вылететь из Китая, из Единого федерального реестра туроператоров. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Подписан приказ об исключении из Единого федерального реестра туроператоров сведений об ООО «Тревел Дизайнерс» и ООО «ГЕРКУЛЕС ТРЭВЕЛ», — говорится в сообщении. Уточняется, что они осуществляли туроператорскую деятельность с использованием названия «Жемчужная река».

Сотни российских туристов застряли в Китае из-за проблем с авиакомпанией
Общество

Как отмечается, такое решение принято из-за невозможности исполнения компаниями обязательств по договорам. Ростуризм подчеркнул, что исключение из реестра не освобождает туроператора от обязанности оказать туристам услуги по заключенным договорам.

«В настоящее время проводится работа по организации возвращения на родину с отдыха российских туристов, находящихся на о. Хайнань», — добавили в Ростуризме.

8 октября стало известно, что клиенты «Жемчужной реки» не могут вылететь с Хайнаня из-за приостановки авиакомпанией «ИрАэро» полетов в ряд городов. Авиаперевозчик указывал, что это связанно с задолженностью туроператора. СК возбудил в отношении «Жемчужной реки» уголовное дело о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.

Позднее «ИрАэро» заявила, что вывезет застрявших в Китае туристов за свой счет. Это планируется сделать до 15 декабря.

Теги: Туризм , туроператор , Ростуризм
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