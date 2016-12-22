ТелеканалГазетаЖурналРБК+ProQuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,62 66,38 EUR Нал. 76,40 75,06 USD Бирж. 66,76 +0,53 EUR Бирж. 75,47 +0,24 USD ЦБ. 66,43 +0,18 EUR ЦБ. 75,39 -0,00 EUR/USD 1,13 -0,01 BTC/USD Бирж. 3261,80 -4,60 IMOEX 2365,69 -0,54% RTSI 1116,50 -1,14% Brent 60,64 +0,55% DJIA 24100,51 -2,02% Nasdaq 6910,67 -2,26%
«Башнефть» выдала совместному с ЛУКОЙЛом предприятию заем на ₽11,5 млрд
Лента новостей
Смартфон Huawei P20 Pro: как сделать хит, опередивший время 21:30, РБК и Huawei «Башнефть» выдала совместному с ЛУКОЙЛом предприятию заем на ₽11,5 млрд 21:14, Бизнес Партия «Оппозиционный блок» назвала кандидата в президенты Украины 20:24, Политика Правила рождественского базара: как найти сокровища и не переплатить 20:12, РБК и Путешествие в Рождество Трамп заявил о скорой отставке министра внутренних дел США 19:50, Политика Порошенко поедет в январе с митрополитом Епифанием за томосом в Стамбул 19:32, Политика В РПЦ назвали «канонически ничтожным» объединительный собор в Киеве 19:24, Политика Сборная России по хоккею разгромила Чехию на Кубке Первого канала 19:22, Спорт Как легально, выгодно и безопасно продать криптовалюту в России 19:07, РБК и EXMO Мартен Фуркад выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону 18:51, Спорт Запашный пожаловался Путину на проект Гуцериева и Cirque du Soleil 18:47, Общество На объединительном соборе избрали главу украинской церкви 18:28, Политика Число задержанных во время протестов в Париже возросло до 120 человек 18:15, Политика В РПЦ сравнили участие иерархов УПЦ в соборе Киева с предательством Иуды 18:10, Политика Готовим правильный «Цезарь»: кейл, романо и ломтики жареного цыпленка 18:03, РБК и Белая Дача Путин пообещал обсудить с экспертами нецензурную лексику в поп-культуре 17:41, Общество В Житомирской области Украины разбился Су-27 17:22, Политика Куда пойдет цена бензина: экономический тест для бизнесменов 17:10, РБК и Thomson Reuters В Минобороны Германии заявили о планах купить новый самолет для Меркель 17:09, Политика Замглавы Минобороны заявил о передаче армии 35 новых образцов вооружения 16:52, Политика Путин провел мечтавшего полетать над Петербургом мальчика к вертолету 16:37, Общество Винницкая епархия УПЦ опровергла захват Спасо-Преображенского собора 16:12, Общество Меньше, но лучше: кто и за сколько покупает элитные студии в Москве 16:01, РБК и Элитная недвижимость Путин выступил против подхода к рэперам по принципу «хватать и не пущать» 15:57, Общество В Подмосковье полицейский пострадал при взрыве боеприпаса времен ВОВ 15:34, Общество TripAdvisor назвал самые популярные достопримечательности 2018 года 15:26, Общество МОК потребовал от российских бобслеистов вернуть золотые медали Олимпиады 15:17, Спорт На объединительный собор в Киеве прибыли только два архиерея УПЦ МП 15:05, Общество
«Башнефть» выдала совместному с ЛУКОЙЛом предприятию заем на ₽11,5 млрд
Бизнес, 21:14
0
«Башнефть» выдала совместному с ЛУКОЙЛом предприятию заем на ₽11,5 млрд

Компания «Башнефть», «дочка «Роснефти», предоставила организованному совместно с компанией ЛУКОЙЛ предприятию «Башнефть-Полюс» заем на сумму более 11,545 млрд руб. Об этом сообщается на сайте «Башнефти».

«Башнефть-Полюс» должна погасить заем до 1 декабря 2020 года. Отмечается, что общая сумма сделки с учетом процентов составит не более 14,176 млрд руб.

Аргумент «Роснефти»: почему ЛУКОЙЛ обвинили в монополизме
Бизнес

«Башнефть-Полюс» разрабатывает месторождения им. Требса и Титова в Ненецком автономном округе. В 2017 году «Роснефь» и ЛУКОЙЛ начали переговоры по поводу снижения ставки за перевалку нефти через Варандейский терминал, которая в итоге влияет на стоимость сырья.

В конце сентября текущего года «Башнефть» пожаловалась на ЛУКОЙЛ в Федеральную антимонопольную службу. По мнению «дочки» «Роснефти», ЛУКОЙЛ установил неоправданно высокие ставки на перевалку, воспользовавшись монопольным положением. Совладелец и президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов признал существующие разногласия и заявил, что инфраструктура Варандея, созданная в арктических условиях, представляет собой «очень затратный, капиталоемкий» проект. В «Роснефти» предложили сделать центром прибыли совместное предприятие с ЛУКОЙЛом в интересах всех акционеров.

Теги: «Башнефть-Полюс» , «Башнефть» , заем
Главное
На объединительном соборе избрали главу украинской церкви Политика
Материалы по теме
ФАС ускорит рассмотрение жалобы «Роснефти» против ЛУКОЙЛа Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter