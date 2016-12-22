«Башнефть» выдала совместному с ЛУКОЙЛом предприятию заем на ₽11,5 млрд

Компания «Башнефть», «дочка «Роснефти», предоставила организованному совместно с компанией ЛУКОЙЛ предприятию «Башнефть-Полюс» заем на сумму более 11,545 млрд руб. Об этом сообщается на сайте «Башнефти».

«Башнефть-Полюс» должна погасить заем до 1 декабря 2020 года. Отмечается, что общая сумма сделки с учетом процентов составит не более 14,176 млрд руб.

«Башнефть-Полюс» разрабатывает месторождения им. Требса и Титова в Ненецком автономном округе. В 2017 году «Роснефь» и ЛУКОЙЛ начали переговоры по поводу снижения ставки за перевалку нефти через Варандейский терминал, которая в итоге влияет на стоимость сырья.

В конце сентября текущего года «Башнефть» пожаловалась на ЛУКОЙЛ в Федеральную антимонопольную службу. По мнению «дочки» «Роснефти», ЛУКОЙЛ установил неоправданно высокие ставки на перевалку, воспользовавшись монопольным положением. Совладелец и президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов признал существующие разногласия и заявил, что инфраструктура Варандея, созданная в арктических условиях, представляет собой «очень затратный, капиталоемкий» проект. В «Роснефти» предложили сделать центром прибыли совместное предприятие с ЛУКОЙЛом в интересах всех акционеров.