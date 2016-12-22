«Роснефть» предложила ЛУКОЙЛу «другую логику» работ в совместном проекте

Компания «Роснефть» ответила на заявления главы ЛУКОЙЛа относительно их спора по цене нефти с их совместного проекта — Требса и Титова. Ранее Вагит Алекперов, комментируя жалобу госкомпании в ФАС, назвал ситуацию непростой

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«Замечания о том, что мы якобы «ни на что не соглашаемся», несправедливы», — заявил в беседе с РБК представитель «Роснефти». Заявление последовало в ответ на просьбу прокомментировать слова главы ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова, который назвал непростой ситуацию вокруг спора между двумя компаниями по цене, которую ЛУКОЙЛ установил на перевалку нефти через свой терминал Варандей.

«Мы не согласились на некие конкретные варианты, которые нам были предложены», — сказал представитель «Роснефти». «Мы предлагаем принципиально другую логику: сделать центром прибыли наше совместное предприятие с ЛУКОЙЛом в интересах всех акционеров. Это, на наш взгляд, не конфликтное, а партнерское, по сути, предложение», — объяснил он.

Говоря о жалобе в ФАС, представитель «Роснефти» отметил, что компания хочет, чтобы регулятор оценил адекватность цен на перевалку на Варандее. «Такая оценка стала бы объективной основой для переговоров», — добавил он.

Ранее в понедельник Алекперов в беседе с газетой «Ведомости» заявил, что у «Роснефти» есть несогласие с ценой, которую установил ЛУКОЙЛ на перевалку нефти через свой терминал Варандей. Он подчеркнул, что ситуация в их совместном с «Роснефтью» проекте Требса и Титова складывается «непростая». Он пояснил, что это стало результатом совпадения нескольких факторов, в числе которых смена собственников проекта и последующая ревизия контрактов, подписанных прежними акционерами. Алекперов подчеркнул, что портовая инфраструктура Варандея — это сложный технологический проект, «очень затратный, капиталоемкий».

Речь идет о совместном предприятии «Роснефти» и ЛУКОЙЛа – «Башнефть-Полюс», которое занимается разработкой нефти на месторождениях им. Требса и Титова на севере Ненецкого автономного округа. С начала 2017 года «Роснефть» ведет переговоры с ЛУКОЙЛом о снижении стоимости перевалки нефти с этих месторождений через терминал Варандей, который принадлежит ЛУКОЙЛу.

В минувшую пятницу стало известно, что «Роснефть» пожаловалась в ФАС, попросив регулятора проверить адекватность установленных партнером по СП цен на перевалку нефти на своем терминале Варандей.