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Алекперов прокомментировал жалобу «Роснефти» в ФАС на ЛУКОЙЛ
Бизнес, 18:59
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Алекперов прокомментировал жалобу «Роснефти» в ФАС на ЛУКОЙЛ
Вагит Алекперов признал, что между ЛУКОЙЛом и «Роснефтью» есть разногласия по цене нефти с их совместного проекта — Требса и Титова. Ранее «Роснефть» пожаловалась в ФАС, обвинив ЛУКОЙЛ в злоупотреблении монопольным положением
Вагит Алекперов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Совладелец и президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов в беседе с «Ведомостями» прокомментировал претензии «Роснефти» (партнера по совместному проекту разработки на месторождениях им. Требса и Титова), пожаловавшейся в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Он признал, что у «Роснефти» есть несогласие с ценой, которую установил ЛУКОЙЛ на перевалку нефти через свой терминал Варандей.

«В проекте Требса и Титова складывается непростая ситуация», — приводит издание слова Алекперова, объяснив ее совпадением нескольких факторов. По словам главы ЛУКОЙЛа, это «и смена собственников проекта, и последующая ревизия контрактов, подписанных прежними акционерами». «И возникло несогласие с ценой, которая складывается на перевалку — доставку продукции до рынка», — сказал он.

Алекперов заметил, что портовая инфраструктура Варандея — это сложный технологический проект, который был построен в арктических условиях. «Он очень затратный, капиталоемкий», — заметил Алекперов.

«Роснефть» и ЛУКОЙЛ поспорили о цене нефти с Требса и Титова
Бизнес

Речь идет о споре между двумя компаниями, который ведется с начала 2017 года. Он возник после того, как «Роснефть» купила контрольный пакет «Башнефти» и стала партнером ЛУКОЙЛа в совместном предприятии «Башнефть-Полюс» (у «Башнефти» — 75,1%, у ЛУКОЙЛа — 24,9%), которое разрабатывает месторождения им. Требса и Титова на севере Ненецкого автономного округа. С тех пор «Роснефть» ведет переговоры с ЛУКОЙЛом о снижении стоимости перевалки нефти с месторождений имени Требса и Титова через терминал Варандей, который принадлежит ЛУКОЙЛу.

Аргумент «Роснефти»: почему ЛУКОЙЛ обвинили в монополизме
Бизнес

В минувшую пятницу источники РБК, близкие к СП «Башнефть-Полюс» и ЛУКОЙЛу, сообщили, что подконтрольная «Роснефти» «Башнефть» и сама «Башнефть-Полюс» пожаловались на ЛУКОЙЛ в ФАС. Претензии связаны с тем, что крупнейшая частная нефтяная компания, пользуясь монопольным положением, установила неоправданно высокие ставки на перевалку нефти на своем Варандейском терминале, рассказали собеседники. Один из них уточнил, что жалоба была подана еще летом, а первые слушания пройдут 1 октября. Представитель «Роснефти» подтвердил РБК, что «Башнефть» и «Башнефть-Полюс» действительно обратились в регулирующие органы с заявлением.

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: ЛУКОЙЛ , Вагит Алекперов , «Роснефть»
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