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Число задержанных во время протестов в Париже возросло до 120 человек
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Число задержанных во время протестов в Париже возросло до 120 человек
Протесты во Франции, 18:15
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Число задержанных во время протестов в Париже возросло до 120 человек

Полицейские задержали 120 человек во время протестов «желтых жилетов» в Париже. Об этом сообщает BFM TV со ссылкой на данные полиции.

Отмечается, что 86 человек поместили под стражу. По данным телеканала, самой распространенной причиной арестов стало «участие в собрании для совершения насилия». Телеканал добавляет, что всего во Франции в протестах участвуют 33,5 тыс. человек, из которых 2,2 тыс. находятся в Париже.

Ранее сообщалось о 46 задержанных в столичном регионе Иль-де-Франс. При этом количество полицейских, охраняющих порядок на акциях протеста в Париже, оценивается в 8 тыс. человек. Также задействованы 14 бронемашин жандармерии.

Главный редактор телеканала RT Маргарина Симоньян рассказала в своем аккаунте в Twitter, что во время одного из митингов во Франции пострадал корреспондент канала. Женщина получила ранение лица, после чего отправилась в больницу.

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Митинги «желтых жилетов», выступающих против введения новых налогов и повышения цен на бензин, проходят с середины ноября. По данным France Info, во время протестов, прошедших 8 декабря, в Париже задержали 598 человек. Из них 475 заключили под стражу. По оценкам главы МВД страны Кристофа Кастанера, всего в митингах по всей Франции приняли участие 125 тыс. человек.

Президент Франции Эмманюэль Макрон ввел в стране экономическое и социальное чрезвычайное положение. Он поручил правительству увеличить минимальный уровень зарплаты на €100 в месяц начиная с января 2019 года. Также со следующего года во Франции отменят увеличение налога на социальное обеспечение для пенсионеров, получающих менее €2 тыс. в месяц, а оплату сверхурочных освободят от налогов.

Теги: Франция , протесты , Париж
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