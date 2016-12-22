Минобороны показало видео возвращения Ту-160 в Россию из Венесуэлы

Министерство обороны России продемонстрировало кадры возвращения российских ракетоносцев Ту-160 из Венесуэлы на родину. Данное видео опубликовал телеканал «Звезда».

По кадрам видно, что посадка ракетоносцев проходила ночью. Летчиков встречали с цветами и хлебом с солью.

Ранее в Минобороны заявили, что полет российских Ту-160 над Атлантическим океаном, Карибским, Норвежским и Баренцевым морями окончился. Всего экипаж преодолел более 12 тыс. кв. км с дозаправкой в воздухе.

Два российских ракетоносца были направлены в Венесуэлу 10 декабря для проведения учений. Всего они пробыли в стране четыре дня, после чего 14 декабря они покинули Венесуэлу.

Госсекретарь США Майк Помпео назвал отправку российских самолетов «разбазариванием государственных средств». Кремль в ответ на это указал на недипломатичность высказываний Помпео, заявив, что его слова являются серьезным обвинением.



