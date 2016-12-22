Минобороны показало видео полетов Ту-160 над Карибским морем

Министерство обороны России опубликовало видео полетов российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 в Венесуэле.

Полеты российских Ту-160 в Венесуэле (Видео: Министерство обороны РФ)

Российские бомбардировщики Ту-160 приняли участие в учениях над Карибским морем 12 декабря. Полеты продолжались в течение почти десяти часов. На некоторых этапах тренировочных полетов российские ВКС работали вместе с истребителями Су-30 и F-16 Национальной Боливарианской военной авиации. «Летчики двух стран отработали взаимодействие при выполнении полетных заданий», — пояснили в Минобороны.

О том, что Россия отправила в Венесуэлу два стратегических бомбардировщика Ту-160, сообщили в понедельник, 10 декабря. Тогда российское оборонное ведомство добавило, что в латиноамериканскую страну помимо двух Ту-160 отправились тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 «Руслан» и дальнемагистральный самолет Ил-62.