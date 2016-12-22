ДНР заявила о приведении в боевую готовность всех воинских частей

Все воинские части самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) приведены в боевую готовность из-за угрозы наступления украинской армии. Об этом сообщил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, передает «Интерфакс».

«Враг ни на метр не продвинется на нашу землю. Все воинские части приведены в полную боевую готовность», — сказал он. По словам Басурина, несмотря на угрозу наступления ДНР выполняет все положения минских соглашений. Сейчас подразделения самопровозглашенной республики полностью укомплектованы личным составом, обеспечены техникой и вооружением.

10 декабря Басурин сообщил о планах наступления ВСУ на мариупольском направлении. Позднее он уточнил, что для наступления из Бердянска выдвинулась колонна из 12 грузовых автомобилей, девяти бронетранспортеров и более 150 человек личного состава. В ДНР также утверждают, что Киев планирует задействовать для поддержки наступления боевые корабли.

В конце ноября в Киеве сообщили, что заняли расположенный в нейтральной полосе населенный пункт Рассадки в районе Дебальцево. Украинскому спецназу удалось зачистить поселок и поднять там свой флаг. В ЛНР заявили, что Рассадки находились под контролем украинских военных с 2015 года.