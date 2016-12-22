ВСУ заявили об освобождении населенного пункта в «серой зоне» Донбасса

Украинские силовики заняли расположенной в нейтральной полосе населенный пункт Рассадки в районе Дебальцево (Донецкая область). Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил (ООС) на своей странице в Facebook.

Рассадки, расположенные на так называемой Светлодарской дуге, ранее уже занимала украинская армия, через этот населенный пункт проходил путь снабжения группировки под Дебальцево, но после боев зимы 2015 года согласно договоренностям населенный пункт оказался на нейтральной полосе, где не должны были находиться никакие вооруженные отряды. На его окраине находились позиции войск непризнанных республик. В ООС заявили, что операция готовилась четыре месяца. Под прикрытием 72-й бригады украинскому спецназу удалось зачистить поселок и поднять там украинский флаг. Отряды непризнанных республик, которые, по данным украинской стороны, устраивали из Рассадок обстрелы, были вытеснены.

В ООС отметили, что оборудовать в поселке полноценные позиции сложно из-за близости к противнику, однако Рассадки отныне находятся под огневым контролем ВСУ.

В феврале 2018 года Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов заявил, что за 2017 год ВСУ удалось на отдельных направлениях продвинуться до 10 км, заняв ряд населенных пунктов и «улучшив свои позиции». Он отметил, что продвижение имело место в «серой зоне» и что с «оккупированной» территории не смогут изменить обновившуюся линию разграничения. В ноябре 2017 года ВСУ заняли два «нейтральных» села на так называемой Светлодарской дуге — Майское и Гладосово. 1 февраля 2018 года украинские военные объявили о «взятии» села Новоалександровка на линии разграничения в Луганской области.



