В ЛНР назвали приукрашенным «освобождение» ВСУ поселка в Донбассе

Населенный пункт Рассадки, об освобождении которого заявил официальный Киев, находился под контролем украинских военных с 2015 года. Об этом заявил и.о. начальника управления Народной милиции ЛНР полковник Михаил Филипоненко, передает Луганский информационный центр.

«С уверенностью заявляю, что с 2015 года, согласно минским соглашениям, населенный пункт Рассадки находится на территории, подконтрольной Украине», — сказал он.

При этом Филипоненко отметил, что заявление штаба Операции объединенных сил (ООС) о «взятии» этого поселка не соответствует действительности.

По его мнению, эта информация показывает сущность украинского командования, которое «готово приукрасить свои успехи» перед визитом в Донбасс президентов Украины и Латвии Петра Порошенко и Раймондса Вейониса.

«Украинские командиры ничего не делают для стабилизации обстановки, а наоборот, прилагают все усилия для ее обострения», — заключил он.

25 ноября пресс-служба Операции объединенных сил сообщила, что украинские силовики заняли расположенный в нейтральной полосе населенный пункт Рассадки. В ООС рассказали, что под прикрытием 72-й бригады украинскому спецназу удалось зачистить поселок и поднять там украинский флаг. Отряды непризнанных республик, которые, по данным украинской стороны, устраивали из Рассадок обстрелы, были вытеснены.