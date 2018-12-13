Полиция опубликовала фото устроившего стрельбу возле ярмарки в Страсбурге

Французская полиция распространила фотографию человека, который убил трех и ранил 12 человек в Страсбурге, и обратилась к населению за помощью в поимке преступника.

В размещенной вместе с фотографией информации указывается имя Шарифа Шекатта, а также его возраст (29 лет) и приметы — рост 180 см, нормальное телосложение, короткие темные волосы и, возможно, борода. Кроме того, у него есть шрам на верхней части лба.

Полицейские предостерегли граждан Франции о том, что этот человек крайне опасен и жесток.