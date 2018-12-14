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Biogen $395 (+22,39%) прогноз UBS к 12.12.19 Купить
CBS $70 (+42,6%) прогноз Guggenheim Partners к 11.12.19 Купить
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Минобороны назвало «дилетантским» заявление посла США о Ту-160

В Москве считают «дилетантским» заявление посла США в Колумбии Кевина Уитакера, назвавшего самолеты Ту-160 «музейными экспонатами», говорится в поступившем в РБК сообщении официального представителя Минобороны генерал-майора Игоря Конашенкова.

«В российском военном ведомстве не удивлены дилетантским заявлением представителей Госдепартамента США о стратегических ракетоносцах Ту-160 на фоне молчания профессиональных экспертов из Пентагона», — сказал он.

По его словам, у Ту-160 нет аналогов по развиваемой скорости, боевой нагрузке, дальности применения и недоступности для средств ПВО. Конашенков добавил, что сравнивать этот стратегический бомбардировщик с экспонатом из музея стоит «исключительно для восхищения этим шедевром отечественной инженерной мысли».

Политика
Посол США назвал российские Ту-160 в Венесуэле «музейными экспонатами»

Ранее Уитакер в интервью колумбийскому радио RCN назвал прилетевшие в Венесуэлу Ту-160 «музейными экспонатами из 1980-х». «Самолеты такого возраста не являются провокацией. Они действительно музейные [экспонаты]» — сказал он.

Видео: Министерство обороны РФ

10 декабря Россия отправила в Венесуэлу группу самолетов, включающую два Ту-160, цель визита — участие в совместных маневрах. Госсекретарь США Майк Помпео назвал переброску бомбардировщиков «разбазариванием госсредств». МИД России в ответ призвал Вашингтон следить за расходом собственных денег, а не считать их «в чужом кармане».

Теги: Минобороны, Ту-160, Венесуэла
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