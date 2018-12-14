Минобороны назвало «дилетантским» заявление посла США о Ту-160

В Москве считают «дилетантским» заявление посла США в Колумбии Кевина Уитакера, назвавшего самолеты Ту-160 «музейными экспонатами», говорится в поступившем в РБК сообщении официального представителя Минобороны генерал-майора Игоря Конашенкова.

«В российском военном ведомстве не удивлены дилетантским заявлением представителей Госдепартамента США о стратегических ракетоносцах Ту-160 на фоне молчания профессиональных экспертов из Пентагона», — сказал он.

По его словам, у Ту-160 нет аналогов по развиваемой скорости, боевой нагрузке, дальности применения и недоступности для средств ПВО. Конашенков добавил, что сравнивать этот стратегический бомбардировщик с экспонатом из музея стоит «исключительно для восхищения этим шедевром отечественной инженерной мысли».

Ранее Уитакер в интервью колумбийскому радио RCN назвал прилетевшие в Венесуэлу Ту-160 «музейными экспонатами из 1980-х». «Самолеты такого возраста не являются провокацией. Они действительно музейные [экспонаты]» — сказал он.