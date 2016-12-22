Кремль объяснил необходимость переговоров Путина и Трампа

Позиция Вашингтона относительно того, что президент США Дональд Трамп и его российский коллега Владимир Путин смогут встретиться только после освобождения Москвой арестованных украинских моряков, не является поводом для вмешательства в суд над ними. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Подобная позиция не может быть основанием для нарушения хода судебного разбирательства и следствия, которое ведется в отношении нарушителей государственной границы России», — сказал Песков.

По его словам, в Кремле убеждены в том, что встреча в равной степени необходима как Москве, так и Вашингтону. Песков напомнил, что Путин заявлял о готовности к переговорам для обсуждения срочных вопросов, которые касаются России, США и стратегической безопасности.

Накануне, 13 декабря, советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что не видит «в обозримом будущем обстоятельств», при которых президенты провели бы встречу в то время, как украинские моряки остаются под арестом.

Из-за задержания украинских военных в Керченском проливе Трамп отменил встречу с Путиным на саммите G20 в Аргентине. Он объяснил, что готов провести переговоры с президентом России «в подходящее время».

Три украинских корабля были обстреляны и задержаны в Керченском проливе 25 ноября. По версии ФСБ, они не сообщили о своих маневрах, нарушили границу и проигнорировали требование остановиться. В результате 24 моряка были отправлены под арест. Москва расценивает эти события как провокацию и вторжение в российские воды, Киев — как акт агрессии.

Власти Украины ввели военное положение в ряде областей и ограничили въезд в страну для мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет. Президент Украины Петр Порошенко в разговоре с Fox News назвал конфликт войной.