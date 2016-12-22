ТелеканалГазетаЖурналРБК+ProQuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,99 66,07 EUR Нал. 75,65 74,84 USD Бирж. 66,52 +0,29 EUR Бирж. 75,11 -0,12 USD ЦБ. 66,43 +0,18 EUR ЦБ. 75,39 -0,00 EUR/USD 1,13 -0,01 BTC/USD Бирж. 3356,30 -145,70 IMOEX 2360,88 -0,74% RTSI 1118,05 -1,00% Brent 60,97 +1,09% DJIA 24597,38 +0,29% Nasdaq 7070,33 -0,39%
Кремль объяснил необходимость переговоров Путина и Трампа
Лента новостей
«Газпром» сообщил о первой за 10 лет поставке импортного СПГ в Россию 15:14, Экономика Mazda отзовет в России более 2,8 тыс. автомобилей 15:09, Бизнес Как четвертая промышленная революция повлияет на транспорт в России 15:05, РБК и ГТЛК Сбербанк запустит SberX для развития своей экосистемы 15:01, Финансы Медведев утвердил новую ТОР в Ивановской области 14:59, Бизнес Лавров заявил о применении «своеобразных пыток» к Бутиной в США 14:57, Политика Возможность острова: как устроен курс выживания на Мальдивах 14:46, Стиль Смартфон Huawei P20 Pro: как сделать хит, опередивший время 14:43, РБК и Huawei Михалков, Путин и Загитова: кого россияне считают людьми года 14:42, Фотогалерея  Что мешает прорывному развитию «Интернета вещей» в России 14:40, PRO Кремль объяснил необходимость переговоров Путина и Трампа 14:40, Политика Точный прогноз на Ethereum, на XRP — нет: как работают сигналы экспертов 14:38, Крипто Как стереотипы руководителей угрожают промышленной безопасности 14:35, РБК и «Лаборатория Касперского» Церемония вручения Премии РБК 2018. Как это было 14:34, Бизнес  Социологи определили главное событие и человека 2018 года 14:33, Общество Правозащитники заявили о взыскании с МВД 30 тыс. руб. за пытки в полиции 14:23, Общество Зачем художник Олафур Элиассон установил в Лондоне многотонные глыбы льда 14:21, Стиль Дэвид Шварц из Ripple назвал условие для массового внедрения криптовалют 14:15, Крипто Бизнес-сериал: как сплотить команду за два дня 14:13, РБК и Volkswagen МВД решило закупить 800 автозаков на 2,4 млрд руб. 14:13, Общество В США предъявили обвинения бывшему замглавы «Военторга» 14:08, Политика Рубль отыграл часть потерь на фоне решения ЦБ о повышении ставки 14:00, Финансы «Яндекс» объяснил ошибку с появлением даты смерти Порошенко в поиске 13:54, Политика ЦБ повысил ключевую ставку: что будет с ипотекой в 2019 году 13:54, Недвижимость ФСБ задержала вице-премьера Чувашии по делу о злоупотреблении полномочиям 13:48, Общество Куда пойдет цена бензина: экономический тест для бизнесменов 13:41, РБК и Thomson Reuters Cisco назвала дату исчезновения в России кнопочных сотовых телефонов 13:38, Технологии и медиа В Кремле отреагировали на слова Леонтьева о главе Хакасии 13:35, Политика
Кремль объяснил необходимость переговоров Путина и Трампа
Конфликт в Азовском море, 14:40
0
Кремль объяснил необходимость переговоров Путина и Трампа

Позиция Вашингтона относительно того, что президент США Дональд Трамп и его российский коллега Владимир Путин смогут встретиться только после освобождения Москвой арестованных украинских моряков, не является поводом для вмешательства в суд над ними. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Подобная позиция не может быть основанием для нарушения хода судебного разбирательства и следствия, которое ведется в отношении нарушителей государственной границы России», — сказал Песков.

По его словам, в Кремле убеждены в том, что встреча в равной степени необходима как Москве, так и Вашингтону. Песков напомнил, что Путин заявлял о готовности к переговорам для обсуждения срочных вопросов, которые касаются России, США и стратегической безопасности.

Накануне, 13 декабря, советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что не видит «в обозримом будущем обстоятельств», при которых президенты провели бы встречу в то время, как украинские моряки остаются под арестом.

Из-за задержания украинских военных в Керченском проливе Трамп отменил встречу с Путиным на саммите G20 в Аргентине. Он объяснил, что готов провести переговоры с президентом России «в подходящее время».

Задержанные корабли ВМС Украины в порту Керчи. Фоторепортаж Еще 1 фото
Фотогалерея

Три украинских корабля были обстреляны и задержаны в Керченском проливе 25 ноября. По версии ФСБ, они не сообщили о своих маневрах, нарушили границу и проигнорировали требование остановиться. В результате 24 моряка были отправлены под арест. Москва расценивает эти события как провокацию и вторжение в российские воды, Киев — как акт агрессии.

Власти Украины ввели военное положение в ряде областей и ограничили въезд в страну для мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет. Президент Украины Петр Порошенко в разговоре с Fox News назвал конфликт войной.

Теги: Дмитрий Песков , Джон Болтон
Главное
Сбербанк запустит SberX для развития своей экосистемы Финансы
Материалы по теме
Болтон исключил встречу Трампа и Путина в обозримом будущем Политика
Путин рассказал о встрече «на ногах» с Трампом Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter