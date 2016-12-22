Лавров заявил о применении «своеобразных пыток» к Бутиной в США

К признавшей свою вину в заговоре против США россиянке Марии Бутиной применялись «своеобразные пытки», заявил глава МИДа Сергей Лавров. Запись опубликована на странице дипведомства в Facebook.

По словам министра, российские дипломаты 13 декабря посетили россиянку и она сказала, что давление на нее не оказывали и она дала признание добровольно. Однако Лавров подчеркнул, что она содержится в «очень нестандартных условиях, которые обычно применяются для крайне опасных рецидивистов».

«Уже много-много месяцев, по сути, к ней применяются своеобразные пытки: то дают гулять среди ночи, насильно прерывая ее сон, то помещают в изолятор. (...) У меня есть основания полагать, что цель этих условий, которые ей были созданы, заключалась в том, чтобы сломать ее волю и вынудить ее, по сути дела, признаться в том, чего она, скорее всего, не совершала», — сказал министр.

Комментируя признание Бутиной он отметил, что понимает «эту женщину» и «это ее судьба, это ее решение». По словам Лаврова, смысл сделки со следствием заключался в том, чтобы «выторговать возможность как можно скорее освободиться и вернуться на родину».

Мария Бутина, задержанная в июле 2018 года в США,10 декабря пошла на сделку со следствием и признала свою вину в американском суде 13 декабря. До этого она отрицала выдвинутые властями США обвинения.