Завод «Электроцинк» во Владикавказе решили законсервировать после пожара

Деятельность завода Уральской горно-металлургической компании (УГМК) «Электроцинк» во Владикавказе будет полностью прекращена, заявили РБК в пресс-службе ОАО «Электроцинк».

«Завод стоит с момента пожара — с 21 октября. Деятельность не возобновится. Единственное, в первом квартале мы должны совершить отгрузку сырья оставшегося, и после этого начать подготовку к консервации», — пояснили в пресс-службе.

Завод загорелся в ночь на 21 декабря, площадь пожара достигла 4,5 тыс. кв. м, в здании также произошло обрушение на площади 500 кв. м. Один из пожарных погиб во время тушения, еще двое пострадали.

После пожара глава Владикавказа Махарбек Хадарцаев обратился к УГМК и потребовал закрыть завод. По его словам, «завод «Электроцинк» губит здоровье жителей Владикавказа». Жители города поддержали это требование и провели митинг, на который, по данным регионального МВД, пришли 500 человек.

25 октября парламент Северной Осетии проголосовал за закрытие завода «Электроцинк».