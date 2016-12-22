Парламент Северной Осетии проголосовал за закрытие крупнейшего завода

Депутаты парламента Северной Осетии единогласно проголосовали за закрытие крупнейшего в республике завода «Электроцинк», находящегося во Владикавказе. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе парламента.

В заседании участвовали 60 из 70 депутатов республиканского парламента. Принятое депутатами обращение было внесено председателем комитета по законодательству, законности и местному самоуправлению Тимуром Ортабаевым.

Ранее во Владикавказе прошел митинг с требованием закрыть завод. Демонстранты потребовали перенести опасное производство на Урал.

Возгорание на «Электроцинке» возникло в ночь на 21 октября, площадь пожара составила 4,5 тыс. кв. м, кроме того, произошло обрушение на площади 500 кв. м. Жертвой возгорания стал один пожарный, еще двое пострадали, сообщали РБК в приемной минздрава Северной Осетии. Пожар ликвидировали 146 человек и 42 единицы техники. Следственный комитет России и республиканская прокуратура начали проверку по факту пожара на заводе.