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СК начал проверку по факту пожара на заводе «Электроцинк» во Владикавказе
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СК начал проверку по факту пожара на заводе «Электроцинк» во Владикавказе
Общество, 09:44
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СК начал проверку по факту пожара на заводе «Электроцинк» во Владикавказе

​Следователи организовали доследственную проверку по факту крупного пожара в электролитном цеху на заводе «Электроцинк» в городе Владикавказе. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Северной Осетии.

​«В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что в ходе тушения пожара погиб один пожарный, еще двое пострадали. Все сотрудники предприятия, работавшие на заводе в ночную смену, были эвакуированы. «На данный момент тушение пожара продолжается, других пострадавших нет», — добавили в СК.

На крупнейшем заводе в Северной Осетии произошел пожар
Общество

Пожар на крупнейшем заводе в Северной Осетии произошел в ночь на 21 октября. В настоящее время пожарные продолжают борьбу с огнем. Пощадь пожара достигла уже 4,5 тыс. кв.м. В МЧС предупредили об угрозе взрыва в цехах завода. При этом в пресс-службе завода утверждают, что вредных выбросов во время пожара зафиксировано не было.

«Электроцинк» — крупнейшее промышленных предприятий в Северной Осетии. Завод, на котором трудятся около 1800 человек, входит в состав УГМК.

Теги: пожар , Следственный комитет , доследственная проверка , Владикавказ , Северная Осетия ...
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