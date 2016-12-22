СК начал проверку по факту пожара на заводе «Электроцинк» во Владикавказе

Следователи организовали доследственную проверку по факту крупного пожара в электролитном цеху на заводе «Электроцинк» в городе Владикавказе. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Северной Осетии.
«В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.
В ведомстве рассказали, что в ходе тушения пожара погиб один пожарный, еще двое пострадали. Все сотрудники предприятия, работавшие на заводе в ночную смену, были эвакуированы. «На данный момент тушение пожара продолжается, других пострадавших нет», — добавили в СК.
Пожар на крупнейшем заводе в Северной Осетии произошел в ночь на 21 октября. В настоящее время пожарные продолжают борьбу с огнем. Пощадь пожара достигла уже 4,5 тыс. кв.м. В МЧС предупредили об угрозе взрыва в цехах завода. При этом в пресс-службе завода утверждают, что вредных выбросов во время пожара зафиксировано не было.
«Электроцинк» — крупнейшее промышленных предприятий в Северной Осетии. Завод, на котором трудятся около 1800 человек, входит в состав УГМК.