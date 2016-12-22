На крупнейшем заводе в Северной Осетии произошел пожар

Во Владикавказе на заводе произошел крупный пожар, в результате которого есть пострадавшие. На место происшествия были направлены десятки сотрудников МЧС

Фото: Константин Басов / РИА Новости

В ночь на 21 октября в столице Северной Осетии произошел пожар на заводе «Электроцинк». Как сообщает пресс-служба главного управления республиканского МЧС, сообщение о возгорании по адресу улица Заводская, 1 поступило на пульт дежурного в 3:16 по местному времени.

По предварительной информации, в результате пожара, площадь которого достигла 500 квадратных метров, погиб один человек, еще трое пострадали. Для тушения огня на место происшествия были направлены 50 сотрудников МЧС.

«Электроцинк» — крупнейшее промышленных предприятий в Северной Осетии. Завод, на котором трудятся около 1800 человек, входит в состав УГМК.

Вечером 19 октября в Гатчине произошел взрыв на заводе пиротехники. В результате происшествия обрушилось четыре этажа предприятия, погибли четыре человека, еще шесть получили ранения различной степени тяжести. Также из-за случившегося оказались повреждены ​железнодорожные пути возле завода.По факту произошедшего Следственный комитет возбудил дело по ч. 2 ст. 217 УК (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть человека).