Митингующие потребовали закрыть крупнейший завод в Северной Осетии

Во Владикавказе прошел митинг с требованием закрыть завод «Электроцинк», на территории которого в минувшие выходные произошел крупный пожар. Как сообщили РБК в пресс-службе МВД по Северной Осетии, акция прошла у здания правительства республики.
«Под конец было под 500 человек на митинге. Никаких инцидентов не было. Глава [республики] вышел, пообщался с людьми. В настоящее время акция завершена», — рассказали в пресс-службе.
О том, что глава Северной Осетии Вячеслав Битаров вышел к участникам митинга у дома правительства во Владикавказе, также рассказала РБК начальник пресс-службы главы и правительства республики Фатима Сабанова. «Глава вышел к участникам, поговорили, все нормально», — отметила она.
По ее словам, в четверг, 25 октября, планируется провести заседание парламента, на котором будет обсуждаться ситуация с заводом «Электроцинк».
Митингующие собрались возле здания правительства региона после того, как глава Владикавказа Махарбек Хадарцев обратился к Уральской горно-металлургической компании (УГМК), которой принадлежит завод «Электроцинк», с требованием перенести опасное производство на Урал.
«Закройте завод «Электроцинк», уберите убийцу нашего здоровья, нашего будущего из Владикавказа. Катастрофа еще раз показала: никакие модернизации, никакие частичные улучшения производственного процесса не в силах изменить главного — завод «Электроцинк» губит здоровье жителей Владикавказа», — написал Хадарцев.
В свою очередь, Вячеслав Битаров заявил, что «Электроцинк» должен соблюдать требования экологической безопасности, в противном случае его нужно закрыть.
«Завод должен быть экологически безопасным, и руководство, и владельцы завода должны взять на себя эту ответственность. Если они не могут исполнить это, не могут обеспечить экологию в той мере, в какой она должна быть, то завод должен быть закрыт», — приводит слова главы региона ТАСС.
Пожар на крупнейшем в Северной Осетии заводе — «Электроцинк» — произошел в ночь на воскресенье, 21 октября. В момент инцидента внутри помещения не было людей. Площадь возгорания достигла 4,5 тыс. кв. м. При тушении погиб один пожарный, двое пострадали. Позднее сообщалось, что в здании завода произошло обрушение на площади 500 кв. м. Причина пожара пока выясняется специалистами.
Глава завода «Электроцинк» Игорь Ходыко сообщил, что работа предприятия полностью остановлена. Он отметил, что нет возможности осуществлять технологические процессы в таких условиях. Ходыко добавил, что вопрос о возобновлении работы завода будет решаться после ликвидации пожара.