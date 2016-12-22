Митингующие потребовали закрыть крупнейший завод в Северной Осетии

Во Владикавказе прошел митинг с требованием закрыть завод «Электроцинк», на территории которого в минувшие выходные произошел крупный пожар. Как сообщили РБК в пресс-службе МВД по Северной Осетии, акция прошла у здания правительства республики.

«Под конец было под 500 человек на митинге. Никаких инцидентов не было. Глава [республики] вышел, пообщался с людьми. В настоящее время акция завершена», — рассказали в пресс-службе.

О том, что глава Северной Осетии Вячеслав Битаров вышел к участникам митинга у дома правительства во Владикавказе, также рассказала РБК начальник пресс-службы главы и правительства республики Фатима Сабанова. «Глава вышел к участникам, поговорили, все нормально», — отметила она.

По ее словам, в четверг, 25 октября, планируется провести заседание парламента, на котором будет обсуждаться ситуация с заводом «Электроцинк».

Митингующие собрались возле здания правительства региона после того, как глава Владикавказа Махарбек Хадарцев обратился к Уральской горно-металлургической компании (УГМК), которой принадлежит завод «Электроцинк», с требованием перенести опасное производство на Урал.

«Закройте завод «Электроцинк», уберите убийцу нашего здоровья, нашего будущего из Владикавказа. Катастрофа еще раз показала: никакие модернизации, никакие частичные улучшения производственного процесса не в силах изменить главного — завод «Электроцинк» губит здоровье жителей Владикавказа», — написал Хадарцев.

В свою очередь, Вячеслав Битаров заявил, что «Электроцинк» должен соблюдать требования экологической безопасности, в противном случае его нужно закрыть.

«Завод должен быть экологически безопасным, и руководство, и владельцы завода должны взять на себя эту ответственность. Если они не могут исполнить это, не могут обеспечить экологию в той мере, в какой она должна быть, то завод должен быть закрыт», — приводит слова главы региона ТАСС.

Пожар на крупнейшем в Северной Осетии заводе — «Электроцинк» — произошел в ночь на воскресенье, 21 октября. В момент инцидента внутри помещения не было людей. Площадь возгорания достигла 4,5 тыс. кв. ​м. При тушении погиб о​дин пожарный, двое пострадали. Позднее сообщалось, что в здании завода произошло обрушение на площади 500 кв. ​м. Причина пожара пока выясняется специалистами.

Глава завода «Электроцинк» Игорь Ходыко сообщил, что работа предприятия полностью остановлена. Он отметил, что нет возможности осуществлять технологические процессы в таких условиях. Ходыко добавил, что вопрос о возобновлении работы завода будет решаться после ликвидации пожара.