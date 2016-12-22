«Энергомаш» объявил даты пуска «Союза-5» и испытаний «царь-двигателя»

Первый пилотируемый запуск ракеты «Союз-5» с кораблем «Федерация» намечен на 2023 год. Сроки огневых испытаний двигателя для ракеты сдвинулись на год

Макеты космического корабля «Федерация» (справа) и ракетного двигателя РД-171МВ (Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости)

Первый запуск новой ракеты-носителя (РН) среднего класса «Союз-5» с кораблем и экипажем на борту запланирован на 2023 год. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главного конструктора НПО «Энергомаш» Петра Левочкина.

«Первый пилотируемый полет — в 2023 году», — приводит агентство его слова. Первые летные испытания «Союза-5» запланированы на 30 июня 2022 года, следует из проекта контракта между «Энергомашем» и «Роскосмосом». Сейчас Россия использует для доставки космонавтов на МКС ракеты «Союз-ФГ». В 2019 году для пилотируемых запусков планируют использовать и «Союз-2».

Ракета «Союз-5» будет оснащена новым двигателем РД-171МВ, его огневые испытания запланированы на конец 2020-го — начало 2021 года, добавил Левочкин. Сроки сдвинулись на год. Ранее Левочкин говорил, что огневые испытания пройдут в 2019 году.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал новую разработку «царь-двигателем». «В целом мы стараемся максимально по-разумному сэкономить. Будем для испытательных пусков использовать стартовый комплекс «Зенита», — говорил он.

Разработка «Союза-5» обойдется «Роскосмосу» в 61 млрд руб., что в два раза больше суммы, заложенный на разработку РН в Федеральной космической программе на 2016–2015 годы. В будущем программа будут скорректирована.

Согласно контракту​ эскизный проект новой РН должен быть готов 30 ноября 2019 года, а первый пуск проведен 30 июня 2022 года. Ракету будут запускать со стартового комплекса РН среднего класса «Зенит», который модернизируют специально для «Союза-5».​