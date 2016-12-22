СМИ сообщили о контракте на поставку российских ракетных двигателей США

Документы подписали химкинский «Энергомаш» и американская Orbital ATK. Согласно сделке, Россия поставит США четыре дополнительных ракетных двигателя РД-181. Рогозин ранее заявил, что Россия зависима от таких контрактов со Штатами

Цех сборки ракетных и самолетных двигателей (Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости)

Изготавливающее ракетные двигатели химкинское предприятие НПО «Энергомаш» заключило контракт ​на поставку четырех жидкостных ракетных двигателей РД-181 с далласской компанией Orbital ATK, рассказали газете «Коммерсантъ» два топ-менеджера предприятий космической промышленности.

Российская техника, по их данным, впоследствии будет использоваться ​для американских ракет-носителей типа Antares. Документ стороны, как указали собеседники издания, подписали летом. Срок исполнения контракта — до 2021 года. Сумму сделки источники «Коммерсанта» не раскрыли, как не рассказали и остальных деталей об этом договоре.

В «Энергомаше» комментировать газете эту информацию отказались.

​Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин накануне рассказал о зависимости России от поставок США ракетных двигателей.​ «Для того чтобы выстроить единый стандарт производственной культуры, такой как в НПО «Энергомаш», сделать его и на Воронежском механическом заводе, и в нашем пермском предприятии, необходимы средства», — указывал он, отмечая, что деньги, выделяемые на это из бюджета, ограничены. Поэтому корпорация, по словам Рогозина, вынуждена сама привлекать недостающие деньги. В итоге средства, которые «Роскосмос» получает от США, идут на перевооружение уже существующих и создание новых предприятий, рассказал глава организации.

При этом для «Энергомаша» зависимость от контрактов на поставку ракетных двигателей США, как указал близкий к руководству «Роскосмоса» источник «Коммерсанта», является критической. Ни одна из других стран, по его данным, просто не готова приступить к закупке серийных (более 10 единиц) партий двигателей.

Изготовленные «Энергомашем» РД-180 Россия поставляет США с 1997 года. Однако с 2014 года, после крымского референдума и введения Вашингтоном санкций в отношении Москвы, американские законодатели пытаются разработать пути отказа от российских двигателей. В 2016 году конгресс США ввел запрет на их использование с 2019 года, однако Пентагон впоследствии добился отмены этих ограничений.

В сентябре прошлого года газета The Wall Street Journal выяснила, что американское военное ведомство не сможет отказаться от импорта российских РД-180 до 2025 года, а может быть, и еще дольше.