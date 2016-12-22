Кожемяко сообщил о блокировке своего аккаунта в Instagram перед выборами

В соцсети Instagram заблокировали аккаунт врио и кандидата в главы Приморского края Олега Кожемяко. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Кожемяко заявил, что это может быть следствием «интернет-атаки» на него. Он заверил, что добьется разблокировки своей страницы: «Считаю это бессмысленной попыткой помешать нашей работе, моему общению с вами».
По состоянию на 8:25 мск страница Кожемяко в Instagram все еще была заблокирована. РБК обратился за комментарием во внешнюю пресс-службу Instagram в России.
Выборы главы Приморского края прошли в два тура — 9 и 16 сентября. Во втором туре официально победил выдвинутый «Единой Россией» тогдашний врио Приморья Андрей Тарасенко. Второе место занял коммунист Андрей Ищенко, лидировавший по итогам предварительного подсчета голосов. Результаты выборов были аннулированы из-за нарушений в ходе голосования. Тарасенко покинул пост врио Приморья, на его место назначили бывшего главу Сахалинской области Олега Кожемяко.
Новые выборы губернатора Приморья пройдут 16 декабря. Кроме Кожемяко в них примут участие депутат Думы Владивостока Роза Чемерис, которую поддержала партия «За женщин России», глава краевого отделения «Деловой России» Алексей Тимченко от Партии роста и выдвинутый ЛДПР депутат Госдумы Андрей Андрейченко. Ищенко, пошедшему на выборы уже в качестве самовыдвиженца, не удалось зарегистрироваться.