Ищенко сдал в избирком документы для участия в выборах главы Приморья

Самовыдвиженец Андрей Ищенко сдал документы в избирком Приморского края в последний день приема заявлений на регистрацию кандидатов на пост главы региона. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на секретаря комиссии Наталью Камаеву.

Всего 11 человек сдали документы на регистрацию, в том числе самовыдвиженец, врио губернатора Приморья Олег Кожемяко, председатель комитета по местному самоуправлению Владивостока Роза Чемерис, выдвинутая партией «За женщин России», Игорь Степаненко от «Патриотов России» и другие.

Она добавила, что комиссия рассмотрит все поступившие документы и примет решение в регистрации или отказе в регистрации кандидата.

Ранее Ищенко заявил на своей странице в Facebook, что он собрал необходимое число подписей для прохождения муниципального фильтра.

«За восемь рабочих дней народный губернатор Ищенко прошел муниципальный фильтр. По факту мы собрали 13 тыс. подписей жителей Приморского края», — отметил он, добавив, что в настоящий момент из всех собранных подписей занесли уже 8,01 тыс.

К тому же он отметил, что ему удалось получить 147 подписей депутатов.

Ранее Андрей Ищенко участвовал в выборах губернатора Приморья 9 и 16 сентября от КПРФ. Во втором туре он набрал 48,06% голосов, уступив своему конкуренту от «Единой России» Андрею Тарасенко с разницей в 1,49%. После этого они обвинили друг друга в нарушениях. Местный избирком принял решение аннулировать результаты голосования и назначить повторные губернаторские выборы на декабрь этого года.

В начале ноября стало известно, что региональное отделение партии КПРФ решило не выдвигать своего кандидата на новые выборы главы региона, назначенные на декабрь. После этого Ищенко объявил, что пойдет на выборы самовыдвиженцем.