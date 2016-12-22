Кожемяко зарегистрировали кандидатом в губернаторы Приморья

Избирательная комиссия Приморского края зарегистрировала временно исполняющего обязанности губернатора региона Олега Кожемяко кандидатом на выборы главы края, рассказала секретарь крайизбиркома Наталья Камаева, передает «Интерфакс».

«Крайизбирком во вторник принял решение о регистрации О.Кожемяко», — сообщила она. По ее словам, Кожемяко сдал 147 подписей из 35 муниципальных районов и городских округов, а также 8 010 подписей от избирателей, из которых 160 оказались недостоверными или недействительными.

Избирком также зарегистрировал кандидатом в губернаторы Игоря Степаненко от «Патриотов России» и Розу Чемерис, выдвинутую партией «За женщин России». Документы на регистрацию кандидатом сдали 11 человек. В их числе также самовыдвиженец Андрей Ищенко, в прошлых выборах главы Приморья участвовавший от КПРФ.

Так, во втором туре 16 сентября он набрал 48,06% голосов на 1,49% уступив занимавшему тогда пост губернатора Андрею Тарасенко. Позже стороны обвинили друг друга в нарушениях, а региональный избирком аннулировал результаты. В КПРФ отказались выдвигать кандидата на новые выборы и Ищенко решил идти на них как самовыдвиженец.

Кожемяко, который стал врио губернатора после отставки Тарасенко, также участвует в выборах в качестве самовыдвиженца. Приморье — четвертый регион России, которым он руководит, в разные годы он был губернатором Корякского автономного округа, а также Амурской и Сахалинской областей.

Повторные выборы губернатора Приморского края назначены на 16 декабря.