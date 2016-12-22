Порошенко заявил о трех пугающих Россию вещах

Президент Украины Петр Порошенко перечислил в Twitter три вещи, которых, по его мнению, боится Россия.

«Россия боится трех вещей: во-первых, нашего единства и солидарности. Во-вторых, она ненавидит международное присутствие на Украине — будь то в Донбассе, в Крыму или Азовском море. В-третьих, Путин ненавидит европейский успех Украины», — написал Порошенко.

Ранее он заявил, что открыв огонь по украинским кораблям в Керченском проливе, Россия «перешла красную линию». По его словам, эти действия не останутся без ответа, а приоритетом Киева сейчас является освобождение задержанных военнослужащих.

Новое обострение отношений между Москвой и Киевом произошло после конфликта в Керченском проливе. 25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали там два украинских катера и один буксир вместе с экипажами, которые позже арестовали. По версии ФСБ они не предупреждали о планах пройти через пролив, нарушили границу и не ответили на приказ остановиться. Украинские ВМС говорили, что российской стороне было известно о маневрах.

Киев расценил случившееся как акт агрессии, в ряде областей Украины ввели военное положение, а въезд на территорию страны ограничили для мужчин-россиян в возрасте от 16 до 60 лет.

Порошенко позже назвал события в проливе войной, в Кремле в ответ сказали, что таким образом он использует Россию как образ врага для своих «внутриэлекторальных целей» перед президентскими выборами, которые назначены на 31 марта 2019 года.