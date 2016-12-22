Президент Украины Петр Порошенко обвинил Россию в переходе «красной линии». Об этом глава государства написал на своей странице в Twitter.

«Открыв огонь по украинским судам, Россия перешла красную линию. Мы не можем и не будем оставлять эти действия без четкого и сильного ответа. Сегодня абсолютным приоритетом является освобождение украинских военнослужащих», — написал Порошенко.

12 декабря кабинет министров Украины объявил о создании межведомственной комиссии, задачей которой будет подготовка консолидированной претензии Киева к Москве «из-за вооруженной агрессии». Комиссия должна координировать органы исполнительной власти, выдвигающие юридические претензии к России, а также занятые отражением и сдерживанием «страны-агрессора».

Очередное обострение отношений между Россией и Украиной произошло после того, как 25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали три украинских корабля в Керченском проливе. Как заявили в ФСБ, украинские моряки нарушили границу, не предупредили о своих маневрах и игнорировали требование остановиться. В ВМС Украины пояснили, что проход кораблей был плановым и российская сторона знала о нем. Задержание кораблей Киев счел актом агрессии.

После инцидента в пограничных с Россией областях Украины было введено военное положение, а въезд в страну ограничили для мужчин с российским гражданством в возрасте от 16 до 60 лет.

В интервью Fox News Петр Порошенко назвал случившееся войной.

«Господин Путин, это акт агрессии. Господин Путин, это война. И это не шутка. Это не просто инцидент, и это не кризис», — сказал он. В Кремле в ответ на заявление украинского президента заявили, что Порошенко использует Россию как образ врага для своих «внутриэлекторальных целей» накануне президентских выборов, которые пройдут на Украине 31 марта 2019 года.