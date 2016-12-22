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Эрдоган объявил о начале строительства наземной части «Турецкого потока»
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Эрдоган объявил о начале строительства наземной части «Турецкого потока»
Бизнес, 16:12
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Эрдоган объявил о начале строительства наземной части «Турецкого потока»

В Турции начинается строительство наземной части газопровода «Турецкий поток», заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, пишет агентство Anadolu.

«Мы начинаем строительство части газопровода «Турецкий поток» на наших землях и завершим его к концу 2019-го», — сказал Эрдоган.

«Турецкий поток» проходит по дну Черного моря, мощность двух его нитей должна составить 15,75 млрд куб. м газа в год, при этом одна из них будет поставлять газ потребителям из Турции, а вторая — в страны Южной и Восточной Европы. Согласно планам, газопровод запустят в конце 2019 года.

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26 ноября в «Газпроме» сообщили, что морской участок «Турецкого потока» готов на 95% — к тому моменту было уложено 1775 км труб. Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на газотранспортных операторов европейских стран писала, что маршрут одной из нитей газопровода пройдет через Болгарию, Сербию, Венгрию и Словакию.

Теги: Реджеп Тайип Эрдоган , «Турецкий поток»
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